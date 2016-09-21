“الهيئة “: إعلان النتائج الرسمية حال الانتهاء من عملية الفرز

الاهالي -قال الناطق الاعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني ان الهيئة لم تعلن اي نتائج رسمية وان كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي او اي وسائل اعلام اخرى غير دقيق وانه سيصار الى اعلان النتائج في مؤتمر صحفي حال الانتهاء منها وتدقيقها.

واضاف المومني في اتصال مع التلفزيون الأردني فجر اليوم الاربعاء، ان لجان الفرز انهت فرز الصناديق ببعض الدوائر وسيتم تدقيق النتائج من اللجنة المختصة بالهيئة المستقلة للانتخاب واعلانها مباشرة.

وبين المومني انه سيتم اعلان نتائج كل دئرة انتخابية على حدا حال الانتهاء من فرز صناديقها وتدقيقها من قبل اللجنة المختصة التابعة للهيئة.

من جانب اخر اكد المومني ان الصناديق التي تعرضت للعبث في البادية الوسطى ارتفعت الى عشرة صناديق وتشير التحقيقات الاولية الى احتمالية اعادة الانتخاب للصناديق التي تعرضت للعبث.-(بترا)