مستقلة الانتخاب: علامات أمنية لحماية كتيب الاقتراع من التزوير

الاهالي – قالت الهيئة المستقلة للانتخاب، إنه سيتم الكشف عن علامات أمنية لتمييز كتيب الاقتراع، وحماية العملية الانتخابية من التزوير.

وأشار الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني، خلال مؤتمر صحفي للهيئة، إلى أن الوثيقة المعتمدة للتصويت حتى الآن هي هوية الأحوال المدنية، في حين سيتم اتخاذ قرار من مجلس مفوضي الهيئة باعتماد جواز السفر بدلا من الهوية في ظروف معينة.

وقال المومني، إن غالبية مدارس مراكز الاقتراع البالغة 1884 مركزا، تمت صيانتها منذ أسابيع عدة، وتمت إضافة تسهيلات لدخول ذوي الاحتياجات الخاصة، في حين أن المراكز التي كان هناك صعوبة في إضافة “رمبات” لذوي الاحتياجات الخاصة، سيكون الاقتراع فيها بالطوابق السفلية، وفي حال لم ينجح وضعهم بالطوابق السفلية، فإن متطوعي الهيئة سيساعدونهم جسديا للوصول إلى مكان اقتراعهم.

وأكد أن الأولوية بالتصويت ستكون لذوي الاحتياجات الخاصة، والكهول والحوامل.