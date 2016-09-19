قائمة المشاركة والتغيير ….نداء للمشاركة يوم20 ايلول

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| نشر في سبتمبر 19, 2016 9:02 ص | القسم: آخر الأخبار, شؤون محلية | نسخة للطباعة : طباعة

قائمة المشاركة والتغيير ….نداء للمشاركة يوم20 ايلول

الاخوات والاخوة الناخبون الكرام
قائمة المشاركة والتغيير
تحيّي جهودكم المخلصة
وتدعوكم للذهاب إلى صناديق الاقتراع
يوم الثلاثاء 20 / 9 / 2016

من أجل انتخاب برلمان يمثل تطلعاتكم
في المجلس النيابي الثامن عشر
ومن اجل انتخاب نواب يحملون الهموم الوطنية والمعيشية
ويقفون بلا تردد مع الفقراء والمظلومين
نواب يحترمون دوركم الرقابي
ويحمون الوطن الغالي بحدقات العيون

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