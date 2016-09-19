قائمة المشاركة والتغيير ….نداء للمشاركة يوم20 ايلول

الاخوات والاخوة الناخبون الكرام

قائمة المشاركة والتغيير

تحيّي جهودكم المخلصة

وتدعوكم للذهاب إلى صناديق الاقتراع

يوم الثلاثاء 20 / 9 / 2016

من أجل انتخاب برلمان يمثل تطلعاتكم

في المجلس النيابي الثامن عشر

ومن اجل انتخاب نواب يحملون الهموم الوطنية والمعيشية

ويقفون بلا تردد مع الفقراء والمظلومين

نواب يحترمون دوركم الرقابي

ويحمون الوطن الغالي بحدقات العيون

