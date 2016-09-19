«الأحوال» تمدد دوامها لمدة 3 أيام حتى السابعة مساء

الاهالي – أعلنت دائرة الأحوال المدنية والجوازات أنها قررت تمديد ساعات دوامها حتى الساعة السابعة مساء لمدة ثلاثة أيام بدءا من يوم أمس الأحد وحتى يوم غد الثلاثاء، لغايات انتخابية.

وأكدت الدائرة أنها فتحت أبوابها يوم أمس وستستمراليوم الاثنين وغدا الثلاثاء من الساعة السابعة صباحا وحتى السابعة مساء، في مراكز المحافظات كافة لغايات استقبال المواطنين وتجديد البطاقات الشخصية خلال هذه الأيام، والتي تعتبر أساسا في مرحلة الاقتراع على أن تكون غير منتهية الصلاحية.

وبحسب مدير العلاقات العامة في دائرة الأحوال المدنية مالك الخصاونه في تصريح خاص لـ»الدستور» فان هذه الأيام الثلاثة ستكون عملا رسميا للدائرة لن يتوقف العمل خلالها واستقبال الطلبات بها للتسهيل على المواطنين في استصدار البطاقات الشخصية، إذ هناك ضرروة لأن تكون البطاقات مجددة وليست منتهية الصلاحية.

وكشف الخصاونه أن الدائرة قامت باستقبال المواطنين من أجل استصدار البطاقة الشخصية خلال عطلة عيد الأضحى وذلك لتمكينهم من ممارسة حقهم في الانتخابات والتيسير عليهم، وتم انجاز (10154) معاملة، منها (7675) بطاقة شخصية، و(1305) جوازات سفر، و(205) دفاتر عائلة، و(969) شهادة حيوية