«عين على النساء»: الصمت الانتخابي حاسم خصوصا للأصوات النسائية الحائرة

الاهالي – قال تحالف «عين على النساء» لمتابعة الانتخابات من منظور النوع الاجتماعي، ان فترة الصمت الانتخابي حاسمة في الانتخابات، خصوصا للأصوات النسائية الحائرة والمترددة، وهي الفترة الأمثل لاتخاذ قرار التصويت بحرية ودون قيود لمرشح / مرشحة بعد توقف تأثيرات الدعاية الانتخابية.

وأضاف التحالف، ان فترة الصمت الانختابي حاسمة أيضاً للناخبات اللواتي تعرضن لضغوط وسلبت منهن حرية الاختيار لاعادة التفكير وتغليب المصلحة الوطنية على الشخصية وممارسة حقهن بالانتخاب بعيداً عن أي اعتبارات تضيق من مساحات الاختيار الحر النزيه.

وتنص المادة (3) من التعليمات التنفيذية رقم (7) لعام 2016 الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية والصادرة استناداً لأحكام الفقرة (و) من المادة (12) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لعام 2012 وتعديلاته على أنه :» تبدأ الدعاية الانتخابية للمرشحين من تاريخ بدء الترشح وتنتهي قبل أربع وعشرين ساعة من اليوم المحدد للاقتراع».

ويشير التحالف الى أن مصطلح «الصمت الانتخابي» أو «صمت الحملات الانتخابية» أو «الصمت الدعائي» جميعها تدل على الفترة الزمنية التي تسبق يوم الاقتراع أو الى يوم الاقتراع ذاته والتي تتوقف خلالها الدعاية الانتخابية بمختلف وسائلها من المرشحين والمرشحات والاحزاب السياسية والقوائم الوطنية في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية.

ويستخدم الصمت الانتخابي بقوة القانون (النص صراحة عليه بالقوانين أو الانظمة أو التعليمات الانتخابية) في العديد من دول العالم ومن بينها بعض الدول العربية كالأردن ومصر وبعض الدول الغربية كفرنسا وروسيا وايطاليا، ويشتمل في بعضها الآخر على وقف لاستطلاعات الرأي بالاضافة الى وقف الحملات الانتخابية.

وفي بريطانيا مثلاً يكون الصمت الانتخابي اختياري يوم الاقتراع ذاته ، وقد تتفق الاحزاب القيادية على وقف الحملات الانتخابية فيما بينها قبل يوم الاقتراع بوثيقة شرف كما هو الحال في السويد.

ويهدف الصمت الانتخابي الى حماية الناخبين والناخبات من صخب وتأثير الحملات الانتخابية التي امتدت لفترة طويلة، وشملت معظم وسائل الاعلام وشوشت على قدرتهم / قدرتهن في الاختيار الحر وغير المقيد في ظل تراجع البرامج الانتخابية الممنهجة والشعارات التي تلامس الواقع.

ويعيد الصمت الانتخابي التوازن ما بين المرشحين والمرشحات بسد الفجوة المادية التي عانت منها أغلب المرشحات، ويفتح المجال أمام الناخبين بشكل عام والناخبات بشكل خاص لوقفة هادئة مع النفس والتفكير بروية وموضوعية لاختيار المرشح / المرشحة الأفضل والأكفأ للوصول الى البرلمان المقبل.(بترا)