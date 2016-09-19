التغيّرات في كتب اللغة العربية: الصف التاسع مثالا

الدكتور ذوقان عبيدات

منهج اللغة العربية: لم يرد في المنهج المقرر رسمياً أي إشارة، من قريب أو بعيد، إلى ضرورة وضع: ـ آيات قرآنية كريمة. – أحاديث نبوية شريفة. – أنشطة دينية.

ومع ذلك امتلأت كتب اللغة العربية، ومنها كتاب الصف التاسع، بعشرات الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة والانشطة الدينية، وكل ما عملته وزارة التربية والتعليم من تعديل لا يتعدى:

1 – حذف بعض الأنشطة الدينية، التي وضعتها هي في كتب 2015، وحاولت تصحيح ما افسده مؤلفون اختارتهم هي وخذلوها.

2 – تقليص الانشطة الدينية، ووضع انشطة وطنية أردنية بدلا منها، وهي كمية محدودة جدا.

3 – بقيت معظم الانشطة الدينية على حالها في كتب 2016.

4 – لا يوجد أي نص يسيء إلى الدين اطلاقاً.

كتب اللغة العربية للصف التاسع: الجزء الأول

ارجو أن اوضح ما يأتي:

1 – صدرت كتب جديدة، منها هذا الكتاب سنة 2015، وتعرض مضمونه لنقد تحليلي، وعُدل سنة 2016.

2 – بقي المؤلفون انفسهم، والمشرفون انفسهم، وفنيو الوزارة انفسهم، فلم يحدث أي تغيير.

3 – بقيت مقدمة الكتاب، وهي التي توضح محتواه وأهدافه وموضوعاته كما هي، فلم يتغير في هذا أي شيء.

4 – بقي منهج اللغة العربية للصف التاسع وغيره كما هو، ولم يتغير أي شيء، وبقيت محاورات المنهج والنتاجات التي يهدف اليها ثابتة لم تتغير.

5 – قامت الوزارة بتطوير هذا الكتاب، وهو أمر عادي يحدث باستمرار، واجرت على جوانب محددة منه تعديلات بسيطة، سأعرضها فيما يأتي:

الجزء الأول من التعديلات:

– كان عدد صفحات الكتاب 71 صفحة، بدأ الكتاب الجديد 2016 “باسم الله”، وانتهى، بـ”تم بحمد الله”.

– اشتملت التغييرات بعض القصائد، مثل:

أولاً – الفخر: ونشرب ان وردنا الماء صفواً.. ويشرب غيرنا كدرا وطيناً (ص 29)، ووضع بدل منها: قصيدة عن الجيش لعبد المنعم الرفاعي.

ثانياً- الطالب: تم حذف قصيدة الطالب، التي تتحدث عن الطالب، وموجهة إلى الكبار، فلا يستفيد منها أي طالب (ص 21)، ووضع بدل منها نص عن رعاية العصافير للأديب الأردني والمفكر اديب عباسي.

ثالثاً: حذف قصيدة نداء إلى الامة (ص 23)، ووضعت بدلا منها تحية إلى الجيش الأردني للشاعر الأردني محمود الشلبي.

الجزء الثاني من التعديلات:

اشتمل هذا الجزء على تغيير بعض الجمل والأنشطة، وسأعرض فيما يأتي جميع هذه التغييرات:

1 – تم استبدال الاداء القرائي (ص 8): “اتلُ آيتين من القرآن”، ونقلت الى التمارين. “فرّق في المعنى” (وبتقديري هذا صحيح لأن الطالب المسيحي مثلا قد لا يتقن ذلك).

2 – وفي (ص 10) تغيرت الصياغة في عنوان الآية الكريمة “وإن طائفتان من المؤمنين …..”، حيث كان عنوانها: التذوق الأدبي، فتغير عنوانها إلى قضايا لغوية، وهذا لا يعتبر تغييراً.

3 – تم حذف بيت شعر: “سئمت تكاليف الحياة..” (ص 12)، وهذا صحيح، لأن الطالب لا يحتاج، ولم يسأم تكاليف الحياة.

4 – كانت الانشطة في الكتاب 2015، في معظمها، انشطة تطلب الرجوع إلى كتب السيرة ومعجم الفاظ القرآن، والاحاديث النبوية، تم تعديل عدد منها مثل:

– عُدْ الى معجم الفاظ القرآن، واستخرج الآيات “اللمز”، وعُدْ الى كتب التفسير، واكتب تقريراً عن آية كريمة (ص 13).

تم استبدالها بوضع نشاطين: – مكارم الأخلاق. – اعداد مطوية باستخدام برنامج كمبيوتر عن الاخلاق. – تم اختصار نشاط كتابي من نشاطين (ص 36).

– ومن (ص 38) تم وضع نشاط: “تحدث عن معالم أثرية في باديتنا الأردنية”، بدلاً من “التحدث بالاسترشاد بحديث نبوي”.

– تم استبدال تمرين: “هات عبارة توافق معنى الآية الآتية (ص 51)” ووضع مكانها: “ما العبارات التي اعجبتك…”. وهذا نشاط يظهر بعض ميول الطالب.

– تم وضع نشاط كتابي عن حقوق الإنسان والعدل، بدلا من “متى استعبدتم الناس..” (ص 52).

– وفي اعراب الجمل (ص 68): تم وضع جمل عن العدد، مأخوذة من النص، بدلاً من “إعرب آيات كريمة”.

وفي تقديري أن التغيير ضروري، لأن الآيات الكريمة مكتوبة بخط القرآن الكريم، وغير واضحة المعنى، وغير مكتملة ولا يمكن اعراب جملة ناقصة المعنى.

الجزء الثالث: آيات وأنشطة دينية لم تتغير.

فيما يأتي قائمة بالآيات الكريمة التي لم تتغير في الكتابين 2015 و 2016:

1 – آيات من سورة الحجرات (ص 7).

2 – وأنزلنا الحديد وفيه بأس شديد (ص 11).

كما بقيت عبارة: “الحمد لله الذي جعل الجنة تحت ظلال السيوف… الخ”.

3 – حاور زملاءك في دلالات قول الرسول: “لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها (ص 46)، مع ملاحظة ان المادة ليست تربية اسلامية.

4 – تتألق بالنجوم الزهر من صحابة الرسول (ص 48 ، ص 50).

5 – نشاط “عدْ الى كتاب (صور من حياة التابعين) (ص 53)، علماً بأن المادة لغة عربية وليست ديناً.

6 – تحدث عن الاعتدال في الحب والبغض في قول الرسول الكريم: “احبب حبيبك هوناً ما”، علماً بأن المادة ليست ديناً.

7 – حاور زملاءك في مضمون قول الرسول (ص 62) “نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس… الخ”.

8 – إجرِ حواراً مع زملائك عن عظمة الله في خلق الانسان (ص 62).

9 – قال تعالى: “له معقبات من بين يديه” (ص 64).

10 – كتاب الميكروبات وكرامات الشهداء (ص 65).

11 – اخترْ المعنى المناسب: قال تعالى: ……. (ص 66).

12- ابحث عن نتيجة لكل سبب (ص 67): – حفظ الله الجنين. – خلق الله جهازاً مناعياً.

إذن هناك اثنا عشر موقفا دينيا في كتاب اللغة العربية بقيت من كتاب 2015، ولم تتغير. أليس ذلك كافياً؟ علماً بأنها موضوعات لم ترد في المنهج، والمؤلفون وضعوها دون مناسبة!