تشييع جثمان الشهيد العمرو في “المغير” اليوم

الاهالي – صرحت المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين صباح الرافعي بأن جثمان الشهيد الأردني سعيد العمرو الذي استشهد أول من أمس في القدس المحتلة وصل إلى أرض الوطن مساء أمس الأحد حيث سيتم تسليمه إلى عائلته بعد إتمام الإجراءات من قبل الجهات المختصة.

وأكدت الرافعي أن الحكومة الأردنية مستمرة في متابعة القضية للوقوف على كافة تفاصيل إطلاق النار عليه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة.

وكانت وزارة الخارجية دانت جريمة اغتيال الشهيد العمرو، أول من أمس، وشككت بالرواية الرسمية الإسرائيلية حول اغتياله، فيما أكد شقيقه عبدالله العمرو أنه اغتيل بدم بارد من قبل مجندة إسرائيلية بالرصاص بدون سبب، ونفى أن يكون شقيقه “حاملا سكينا”.

وكانت أسرة الشهيد العمرو افتتحت بيت عزاء له في إحدى القاعات الرئيسية في بلدة المغير في محافظة الكرك. وأشار شقيقه إلى أن الشهيد كان في زيارة سياحية الى فلسطين المحتلة مع مجموعة سياحية ضن برنامج المكاتب السياحية، فيما تظاهر مئات من بلدة الشهيد أول من أمس للمطالبة بجثمانه، والاقتصاص من قتلته. ومن المنتظر أن يتم دفن الشهيد العمرو بعد صلاة ظهر اليوم في بلدته المغير.-(بترا)