أجواء اعتيادية بأغلب مناطق المملكة

الاهالي – قال موقع طقس العرب إن ارتفاعا آخر على درجات الحرارة يطرأ اليوم، بحيث تتجاوز معدلاتها العامة في مثل هذا الوقت من العام، أي بحدود درجتين مئويتين، وتسود أجواء اعتيادية في عموم المناطق، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر سحب متوسطة في الجنوب والجنوب الشرقي.

وذكر الموقع أن الرياح، تكون خفيفة متقلبة الاتجاه، وتتحول عصرا ومساء إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، أما في خليج العقبة، فتكون الرياح: شمالية، مُعتدلة السرعة.

ليلا، تسود أجواء معتدلة وأقل رطوبة من المُعتاد، وتكون السماء صافية، بينما تكون الرياح خفيفة ومتقلبة الاتجاهات.

وتوقع “طقس العرب” استمرار درجات الحرارة نهار غد، لتصبح أعلى من معدلاتها العامة في هذا الوقت من العام، أي بحدود 3-4 درجات مئوية، وتسود أجواء اعتيادية الى حارة نسبياً في مختلف المناطق، ويكون الطقس حاراً في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر بعض السحب المتوسطة جنوب وشرق المملكة.

واضاف ان الرياح تكون خفيفة متقلبة الاتجاه، تتحول عصراً ومساءً الى شمالية غربية معتدلة السرعة، مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية، أمّا في خليج العقبة؛ فتكون الرياح : شمالية، مُعتدلة السرعة.