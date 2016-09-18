قرار جديد من التربية: العطلة حتى الثلاثاء وقرار الأربعاء والخميس لاحقاً

الاهالي – قرر نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنبيات، تعطيل المدارس الحكومية ومدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الاونروا) ايام الاحد والاثنين والثلاثاء فقط، وارجاء القرار بخصوص يومي الاربعاء والخميس الى وقت اخر وحسب الحاجة لذلك.

جاء القرار في اجتماع عقده الوزير اليوم السبت، حضره الأمناء العامون، وكبار موظفي الوزارة، ناقش ، اجراءات تسهيل العملية الانتخابية وآلية تعويض حصص العطلة، حيث تقرر ان يتم تعويض هذه العطلة ايام السبت.

وافاد مصدر من وزارة التربية والتعليم ان قرار التعطيل لن يشمل المدارس الخاصة ومدارس الثقافة العسكرية، نظرا لان هذه المدارس لن يتم استخدامها في العملية الانتخابية.

وتحتاج الهيئة المستقلة للانتخابات إلى إجراءات قبلية وبعدية ليوم الاقتراع، تعتبر أساساً في انجاح الاستحقاق الديمقراطي الكبير المقرر يوم الثلاثاء المقبل.

يذكر ان الهيئة تستخدم المدارس كمراكز اقتراع وفرز وتحتاج الى تجهيزها قبل موعد الاقتراع، وبعده لغايات الفرز الذي قد يمتد الى يومي الاربعاء والخميس التاليين ليوم الاقتراع.