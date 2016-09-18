جرحى بانفجار في نيويورك ولا أدلة على صلته بالإرهاب

الاهالي – وقع انفجار، ليل السبت – الأحد، في حي تشيلسي بمانهاتن وسط العاصمة الأميركية نيويورك، ما أسفر عن إصابة 29 شخصاً بجروح، والدلائل تشير إلى أنّه مقصود دون أن تثبت صلته بالإرهاب حتى الساعة، وفقاً لما ذكره رئيس بلدية المدينة، بيل دو بلاسيو.

وقال دو بلاسيو إنّ “احد الجرحى حالته خطرة، ولا صلة له بالإرهاب وفق المعلومات الأولية”. وما زالت أسباب الانفجار مجهولة حتى الآن، إلا أنّ تقارير وسائل إعلام محلية ووسائل التواصل الاجتماعي أشارت إلى أنّ الانفجار وقع في حاوية نفايات.

وأوضح رئيس بلدية نيويورك إنّ “المؤشرات الأولى تشير إلى أنّ الانفجار كان متعمداً ومدبّراً، ويجرى التعامل مع مكان الحادثة، خارج شارع رئيسي بمنطقة راقية في إحدى أكثر المناطق ازدحاماً بنيويورك، كمسرح للجريمة”، مضيفاً أنّه “ليس هناك دليل على وجود تهديد موثوق به ومحدد للمدينة، ولا صلة له بالإرهاب”.

وشدد على أنّه “من السابق لأوانه تحديد سبب الحادث، هناك تحقيق كامل يجري”، فيما ذكرت السلطات في المدينة أنّها تحقق في الحادث بوصفه عملاً إجرامياً ليس له صلة بشكل مباشر بأي تنظيم إرهابي.

كما ذكر مصدر في إنفاذ القانون أنّه “لم يتم بعد تحديد السبب”، وكشف قائد قسم العمليات الخاصة في إدارة شرطة نيويورك، على تويتر، أنّه “تم اكتشاف قنبلة ثانية محتملة” في نفس المكان العام.