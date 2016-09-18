الجبهة الديمقراطية: تدين اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على مواقع للجيش العربي السوري

الاهالي – أدان الناطق باسم الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الاعتداء الإسرائيلي السافر على مواقع للجيش العربي السوري على جبهة الجولان، قائلاً: إنه «انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي، ولسيادة سوريا على أرضها».

وأكد الناطق، باسم الجبهة الديمقراطية، الأربعاء، وقوف الجبهة وشعب فلسطين إلى جانب سوريا وشعبها في مواجهة العدوان الإسرائيلي، داعيًا المجتمع الدولي، ممثلاً في الأمم المتحدة ومجلس أمنها، لاتخاذ الموقف اللازم لردع العدوان الإسرائيلي ومعاقبة إسرائيل على عربداتها المتكررة في الجولان السوري المحتل، أو في جنوب لبنان، أو داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل دعم سافر من الولايات المتحدة، تمثل مؤخراً في تقديم مساعدة عسكرية لجيش الاحتلال تبلغ 38 مليار دولار خلال عشر سنوات.