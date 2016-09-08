الوحدات يتراجع عن الانسحاب من “الدرع”

الاهالي – تراجع نادي الوحدات عن قرار الانسحاب من بطولة درع اتحاد الكرة، وأكد مجلس إدارة النادي على مشاركته في مباراة نصف نهائي البطولة، والتي تجمعه ونادي الفيصلي مساء الخميس على ستاد الأمير محمد بالزرقاء.

وجاء قرار عدول الوحدات عن الانسحاب، في ظل الجهود التي بذلتها الهيئة التنفيذية لاتحاد الكرة، بحسب ما أكد عضو مجلس إدارة نادي الوحدات زيد ابو حميد، والذي بين أن اعضاء مجلس الإدارة تلقوا اتصالا من الهيئة التنفيذية لاتحاد الكرة، التي ثمنت دور النادي باثراء الحركة الشبابية والرياضية عامة، وكرة القدم الأردنية بشكل خاص، مطالبة بالعدول عن القرار.

وأضاف، ابو حميد أن” الهيئة التنفيذية لاتحاد الكرة، قدمت ضمانات كبيرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية، لحماية جمهور النادي والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من جماهير الكرة الأردنية”

كما أكدت، الهيئة، وفق ابو حميد، بأن هناك إجراءات سيتخذها اتحاد الكرة، للحفاظ على زينة الملاعب-الجماهير- وتوفير كافة سبل السلامة لكافة جماهير الكرة الأردنية.