برلماني هولندي يرفض مصافحة نتنياهو

الاهالي – رفض برلماني هولندي مصافحة رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، خلال استقباله في البرلمان الهولندي حيث يزور البلاد في إطار جولة أوروبية.

وأظهرت عدسات الكاميرا البرلماني الهولندي، طونهان كوزو، من أصول تركية، وهو يرفض مصافحة رئيس وزراء ‘إسرائيل’ الذي مد يده قبل أن يقول نتنياهو: ‘آه أوكي’.

طونهان لم يرفض فقط مصافحة نتنياهو بل كان أيضا يضع على ثوبه دبوسا من الحجم المتوسط لعلم فلسطين.

وكان كوزو عضوا في حزب العمال الهولندي وانضم مؤخرا إلى حزب ‘دينك’.

والتقى نتنياهو في وقت سابق من الأربعاء مع رئيس مجلس الشيوخ الهولندي، أنكا بروكرس، ورئيسة البرلمان خديجة أريف، كما التقى مع أعضاء لجنة الخارجية البرلمانية.

وادعى نتنياهو خلال لقاءاته في هولندا أن إسرائيل هي ‘الجهة المستقرة في الشرق الأوسط’، وكرر زعمه أن ‘مصدر الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين هو رفضهم الاعتراف بدولة إسرائيل كدولة للشعب اليهودي’.