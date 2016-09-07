خطة رقابية لـ”الغذاء والدواء” خلال العيد

الاهالي – قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات ان المؤسسة قامت برفع جاهزيتها ووضعت خطة شاملة للرقابة خلال عيد الاضحى من خلال ثلاث مناوبات تغطي حوالي 18 ساعة أو اكثر طوال فترة العيد في كل من العاصمة عمّان وبقية محافظات المملكة.

وأكد بحسب بيان صادر عن المؤسسة، اليوم الأربعاء، ان فرق الرقابة الخاصة بالمؤسسة ستعمل على مدار الساعة طوال فترة عيد الاضحى المبارك، من خلال المناوبات على مدار الساعة بثلاث فرق عمل، حيثُ سيتم تقسيم المناوبات حسب القطاعات وسيكون التركيز على محلات الحلويات ومحلات الوجبات السريعة التي يكثر ارتيادها في ايام العيد تحديدا.

وبين عبيدات ان اهداف الخطة ومهام فريق التفتيش تتوزع بين التأكد من صلاحية المواد الغذائية بشكل عام للاستهلاك البشري ومن تاريخ الانتاج والانتهاء ومن توفر الشروط الصحية في المؤسسات الغذائية ومدى التزام العاملين فيها بمعايير السلامة والصحة العامة وممارسات التداول السليم للغذاء.

وأضاف ان عمليات الكشف تشمل المولات ومراكز التسوق الكبرى والمطاعم خاصة مطاعم الشاورما والوجبات السريعة ومحلات تداول وبيع الحلويات والعصائر والبوظة للتأكد من سلامة المواد الغذائية المتداولة وفقا للشروط الصحية.

وسيقدم فريق العمل، وفقاً لعبيدات، التوعية لاصحاب المؤسسات والعاملين فيها بمدى خطورة عدم التقيد بشروط تخزين وتداول وعرض المواد الغذائية من مبدأ الشراكة بالمسؤولية لضمان سلامة الغذاء، محذراً المواطنين من شراء السلع الغذائية المعروضة من قبل الباعة المتجولين، او تلك المعروضة على البسطات تحت اشعة الشمس، ما يعرضها للتلف.

ودعت المؤسسة في بيانها، وسائل الاعلام مشاركتها والتواجد والتعاون معها في هذا العمل للمساهمة في نشر التوعية للمستهلكين وايمانا منها بالدور الهام الذي تلعبه وسائل الاعلام والعلاقة التشاركية معها.

واهابت المؤسسة بجميع المواطنين عدم التواني عن تزويدها وفروعها باي شكوى او ملاحظة يواجهونها على مدار الساعة فيما يتعلق بالمواد الغذائية والتواصل خلال عيد الاضحى المبارك على ارقام هواتف مدراء فروع المؤسسة التالية: مدير مديرية المناطق 0799014818 ، فرع عمان 0799035899 وفرع الزرقاء 0799054493 وفرع اربد 0798898240 وفرع الكرك 0799688493 ورقم الشكاوى المجاني عبر الهاتف الارضي 080022660 ورقم شكاوى تطبيق الواتس اب 0795632000.-(بترا)