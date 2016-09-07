إتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني “أشد” يستضيف اجتماع المنظمات الشبابية اليسارية العربية في بيروت

الاهالي – عقد في المقر المركزي لاتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني “أشد” في العاصمة بيروت اجتماع المنظمات الشبابية العربية الاعضاء في اتحاد الشباب الديمقراطي العالمي WFDY، وحضره نائب رئيس اتحاد الشباب الديمقراطي العالمي، وعدد من قادة منظمات الشباب العربية من الاردن، سوريا، العراق، لبنان، فلسطين، الجزائر.

وقد رحب منسق اتحاد الشباب الديمقراطي العالمي في المنطقة العربية الرفيق يوسف احمد – مسؤول اشد في لبنان-، بممثلي ومسؤولي منظمات الشباب العربي، مؤكداً بأن قوى اليسار العربية والشباب اليساري هم الضمانة في النضال العربي من اجل التحول الديمقراطي ومن اجل تحقيق العدالة الاجتماعية، كما من اجل مواجهة مخططات الامبريالية العالمية والاحتلال الاسرائيلي للاراضي العربية المحتلة.

وقد ناقشت المنظمات الشبابية التطورات السياسية في المنطقة العربية وشمال افريقيا، واكدوا خلال نقاشاتهم على الوقوف في وجه المشروع الامبريالي الذي يستهدف المنطقة العربية، والذي امعن في دعم الارهاب الذي يتغلغل ويستهدف شعوبنا ودولنا، كما جددوا وقوفهم الى جانب الشعب الفلسطيني ونضال الشباب الفلسطيني المتجسد بانتفاضة الشباب الثالثة، فتوجهوا بالتحية الى فرسان وشباب الانتفاضة الذين يستبسلون بمقاومتهم ضد الاحتلال الاسرائيلي في مناطق الضفة والقدس.

وحيا المجتمعون الحركة الفلسطينية الاسيرة، وأعلنوا دعمهم للاسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، ودعوا الى اوسع تحرك شبابي عربي لفضح الممارسات العنصرية الاسرائيلية بحق الاسرى والضغط في كل المحافل من اجل اطلاق حريتهم ومحاكمة قادة الاحتلال الاسرائيلي على جرائمه بحق الاسرى والشعب الفلسطيني.

كما عرض المجتمعون للتحضيرات المطلوبة لانجاح المشاركة الشبابية العربية في مهرجان الشباب والطلاب العالمي الذي سيعقد نهاية العام القادم في روسيا بمشاركة عشرات الآلاف من الشباب من العديد من دول العالم، واكدوا على اهمية توسيع دائرة المشاركة الشبابية العربية في هذه الفعالية العالمية الدولية واستثمارها في خدمة القضايا العربية ومن اجل تعريف العالم بما تعيشه شعوبنا العربية من مخاطر بسبب سياسة الامبريالية العالمية واستمرار الاحتلال الاسرائيلي للاراضي العربية والفلسطينية.

واتفق المجتمعون على تشكيل اللجان الوطنية التنحضيرية في البلدان العربية وتحضير البرامج النشاطية التي ستعرض في المهرجان، والتي ستتناول القضية الفلسطينية وقضية الاسرى وموضوع المقاطعة للاحتلال الاسرائيلي بكل اشكالها، الى جانب قضايا المنطقة العربية وما تتعرض له من حروب على يد الارهاب المدعوم من الامبريالية العالمية .