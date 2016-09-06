الديمقراطية: كلام جبريل الرجوب الطائفي مدان ومرفوض وعليه الاعتذار لشعبنا

الاهالي – ادانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء كلام جبريل الرجوب الطائفي وطالبته بالاعتذار للشعب الفلسطيني فيما يلي نص البيان :



الديمقراطية: كلام جبريل الرجوب الطائفي مدان ومرفوض وعليه الاعتذار لشعبنا، وعلى فتح ومنظمة التحرير اعلان موقف من كلام الرجوب ومحاسبة المسؤولين عن بثه ونشره في “فضائية فلسطين” ووكالة “وفا”

كلام جبريل الرجوب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح لفضائية مصرية عدوان وكلام داعشي طائفي أساء لشعبنا الفلسطيني ووحدة نسيج المجتمع الفلسطيني تجاه أبناء شعبنا الفلسطينيين المسيحيين، كلام طائفي مدان ومرفوض يتناقض مع التاريخ القديم والحديث حتى يومنا. يتناقض مع مسار ومسيرة الثورة الفلسطينية بكل روادها ومناضليها ومكوناتها وتياراتها.

بث مقابلة الرجوب على “تلفزيون فلسطين” ونشرها في “وكالة وفا” إمعان في الإساءة لشعبنا وتاريخه وثورته، إمعان في الخطأ مدان ومرفوض بالمطلق.

على الرجوب الاعتذار لشعبنا وتاريخه وثورته ووحدته الوطنية.

على المسؤولين عن “فضائية فلسطين” و”وفا” الاعتذار عن تحويل هذه المؤسسات الوطنية إلى منابر لبث مقابلات طائفية عدوانية يتناقض مع كونها مؤسسات موجودة بضرائب وأموال الشعب الفلسطيني، وليست منبراً لبث الكلام الطائفي.

إن الفساد ونهب المال العام وصراعات قوائم فتح الانتخابية هي الأسباب وراء نتائج الإنتخابات التشريعية للسلطة الفلسطينية في 2006، والتي قادت إلى الانقلابات السياسية والعسكرية والانقسام العبثي المدمر عشر سنوات عجاف، الرابح الأكبر منها الاحتلال الاسرائيلي، والخاسر الأكبر منها شعبنا الفلسطيني أولاً والشعوب العربية ثانياً.

فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية مدعوتان لإدانة تصريحات الرجوب الطائفية الداعشية، وتخطئة ومحاسبة المسؤولين عن بثها في “تلفزيون فلسطين” ونشرها في “وفا”.

الاعلام المركزي

6/9/2016