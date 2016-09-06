الوحدات يشترط حماية جمهوره لاستكمال بطولة الدرع

الاهالي – طالب نادي الوحدات بتأجيل مباراته امام النادي الفيصلي في نصف نهائي بطولة الدرع حين ارسال ضمانات بحماية جمهور النادي.

واعتبر النادي عقب اجتاع لمجس ادارته مساء اليوم ان الجمهور هو رأس مال النادي مطالبا بالحفاظ على أمنه واحترامه ومعاملته بطريقة حضارية أسوة بكافة جماهير الأندية الأردنية. وقال النادي انه خلاف ذلك تعلن إدارة نادي الوحدات عن عدم الإستمرار بالمشاركة ببطولة الدرع، واستأنف القرارات الصادرة عن اللجنة التأديبية في اتحاد كرة القدم الاردني.

وإجتمع مجلس إدارة النادي اليوم الاثنين برئاسة نائب رئيس النادي الدكتور بشار الحوامدة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة زياد شلباية وعوض الأسمر وبسام شلباية وزيد أبو حميد والمهندس علي خليفة وسامي دحبور وغصاب خليل والمهندس حاتم أبو معيلش والمستشار القانوني للنادي المحامي الدكتور ناصر العمرة وجاءت أبرز القرارات حسب ما صرح الناطق الإعلامي عوض الأسمر بما يلي:

توجيه كتاب للإتحاد الأردني لكرة القدم بتأجيل مباراة الوحدات القادمة لحين ارسال ضمانات بحماية جمهور نادي الوحدات ، والذي يعتبر رأس مال نادي الوحدات والحفاظ على أمنه واحترامه ومعاملته بطريقة حضارية أسوة بكافة جماهير الأندية الأردنية ، وخلاف ذلك تعلن إدارة نادي الوحدات عن عدم الإستمرار بالمشاركة ببطولة الدرع ، واستأنف القرارات الصادرة عن اللجنة التأديبية.