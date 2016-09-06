قصف إسرائيلي على حدود غزة

الاهالي – قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، أهدافا عدة شمالي قطاع غزة، بحسب ما نقلت “الأناضول” عن شهود عيان.

وأفاد الشهود بأن آليات مدفعية متمركزة على الحدود، “أطلقت نحو 5 قذائف، استهدفت برجين للرصد والمراقبة”، يتبعان لأحد فصائل المقاومة الفلسطينية، في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

كما استهدفت المدفعية أراضي فارغة ومنازل مأهولة بالسكان شمالي القطاع، ما تسبب بأضرار مادية.

في المقابل، ذكر المتحدث باسم قوات الاحتلال أنّ القصف جاء رداً على تعرض دوريات إسرائيلية على امتداد الشريط الحدودي، لإطلاق نار من داخل قطاع غزة.