وقفة احتجاجية لإنقاذ صندوق تقاعد المهندسين

الاهالي – نظمت “اللجنة التحضيرية لإنقاذ صندوق تقاعد المهندسين”، امس الاثنين وقفة احتجاجية أمام وزارة الاشغال العامة والاسكان، للمطالبة بايجاد الحلول للصندوق الذي بات مستقبله مهدداً كونه يهدد مكتسبات وحقوق المهندسين .

وطالب أعضاء اللجنة حسب بيان صحفي وزع في الوقفة الاحتجاجية، بإنقاذ صندوق التقاعد والتحقيق في كافة القرارات التي اتخذت بشأن الصندوق وعدم التحفظ على الدراسات الاكتوارية التي نشرت على موقع النقابة بدون الاعلان عن أي مدخلات أو أسس استندت عليها.

وطالب البيان بعدم اعتماد سياسة الاقتراض وبيع الاصول وخاصة الاستراتيجية التي تضمن للصندوق ثباته واستقراره من أجل سد حاجته للسيولة النقدية، اضافة الى حل جذري وتقييم الشامل والكشف عن واقع الصندوق ومسببات التراجع الحقيقية والاعتماد على دراسات واقعية حديثة، يضع الحلول الصحيحة والشفافة والاسس السليمة التي تمنع تكرار الاخطاء و التجاوزات.

واستلم أمين عام وزارة الاشغال العامة والاسكان المهندس انمار الخصاونة نسخة من مطالب اعضاء اللجنة، ليتم تقديمها لوزير الاشغال والاطلاع على مطالب اللجنة.

وقال نقيب المهندسين المهندس ماجد الطباع في تصريح لـ (بترا) ان النقابة عرضت مقترحاتها لتقوية وتعزيز المركز المالي لصندوق التقاعد على الهيئات النقابية المختلفة واخذت بملاحظات المهندسين واقتراحاتهم وعقدت هيئة عامة حضرها اكثر من 2400 مهندس ومهندسة.

وأشار الطباع الى ان النقابة نشرت على موقعها الالكتروني الدراسة الاكتوارية كاملة كما قام الدارس الاكتواري بشرحها للمهندسين في الهيئات العامة المختلفة مضيفا أن مجلس النقابة هو الجهة المخولة قانونيا بإدارة شؤون النقابة الادارية والمالية وان مجلس النقابة يحترم قرارات الهيئة العامة ولن يسمح لأحد بمصادرة صلاحياتها من أي جهة كانت.

وأضاف المهندس الطباع بأن النقابة سوف تقوم بالرد على المذكرة حال وصولها، مؤكدا متانة الصندوق وقدرته على الوفاء بالتزاماته واستمراره في الاستثمارات الناجحة التي تخدم أهدافه وتدعم اقتصاد الوطن .