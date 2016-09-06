استشهاد شاب في القدس واعتقال 19 بمواجهات في الضفة

فلسطين المحتلة – استشهد شاب فلسطيني فجر أمس وأصيب آخر عقب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي بكثافة على المركبة التي كانا يستقلانها في ضاحية راس خميس الملاصقة لمخيم شعفاط بمدينة القدس المحتلة. وأفادت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني في بيان لها ان جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص من مسافة قصيرة جدا على إحدى المركبات ما أدى إلى استشهاد الشاب مصطفى نمر، وإصابة صديقه، وتم اعتقاله بعد ذلك، وفي وقت لاحق انسحبوا من المنطقة. وكانت قوة كبيرة من جنود الاحتلال اقتحمت المخيم من جهة الحاجز العسكري القريب من مدخل المخيم، وداهمت ضاحية راس خميس المجاورة وشوارع في المخيم، وتصدى لها الشبان بالحجارة والزجاجات الفارغة. وتسود المخيم ومحيطه أجواء شديدة التوتر وسط انتشار واسع لقوات الاحتلال في الحاجز العسكري ومحيطه.

واعتقلت قوات الاحتلال 19 فلسطينيا فجر أمس، عقب مداهماتها لمناطق متفرقة في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة. وقال نادي الاسير الفلسطيني في بيان له ان قوات الاحتلال اقتحمت مدن الخليل وبيت لحم ونابلس ورام الله وجنين واحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة وسط اطلاق كثيف للنيران، واعتقلت المواطنين الــ 19، بحجة انهم مطلوبون.

من جهة ثانية، اصيب ثلاثة فلسطينيين فجر أمس برصاص الاحتلال الاسرائيلي خلال اقتحامه مخيم بلاطة وبلدة سبسطية شمال مدينة نابلس. وقالت بلدية سبسطية في بيان لها إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة في ساعات الفجر الأولى، واندلعت مواجهات إثرها، الأمر الذي أدى إلى إصابة شابين بالرصاص الحي، وتم نقلهما الى مشافي المدينة لتلقي العلاج. من جهة اخرى، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة، واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال، الأمر الذي أدى إلى إصابة شاب.

في سياق آخر، ناقش رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو أمس مع المبعوث الروسي ميخائيل بوغدانوف اقتراحا روسيا لتنظيم لقاء بينه وبين الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقال مكتب نتانياهو انه منفتح على مثل هذا اللقاء بعد ان اجرى محادثات في القدس مع بوغدانوف، مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى الشرق الاوسط. وقال المكتب في بيان ان الرجلين «ناقشا اقتراح الرئيس الروسي استضافة لقاء مباشر بين نتانياهو والرئيس عباس في موسكو». واضاف ان «رئيس الوزراء عرض موقف اسرائيل بانه مستعد دائما للقاء الرئيس عباس مباشرة وبدون شروط مسبقة. ولذلك فانه يدرس اقتراح الرئيس الروسي وتوقيت اي اجتماع مقترح». وذكر مكتب عباس ان الفلسطينيين مستعدون للمشاركة في اية مبادرة سلام تهدف الى التوصل الى «حل شامل وعادل».

أخيرا، اكد مسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية ان القيادة الفلسطينية ترفض التدخل في شؤونها مشيرا الى ضغوط تمارسها دول عربية في حين تداولت مواقع اخبارية خطة قالت ان اللجنة الرباعية العربية اعدتها بهدف احياء عملية السلام الفلسطينية الاسرائيلية. ياتي ذلك غداة اشارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمة الاحد امام جمع من ذوي الاحتياجات الخاصة في مكتبه برام الله، الى وجود تدخلات عربية. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية احمد المجدلاني لفرانس برس أمس «صحيح هناك ضغوطات عربية تمارس علينا، ومنها ما نتج عن اللجنة الرباعية العربية من خطة، تحت مسمى تحريك الملف السياسي الفلسطيني». وقال المجدلاني «منذ السبعينات وعقب الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، رفعنا شعار لا للوصاية علينا. لا يجوز انه وبعد كل هذا ان يتدخل اي طرف عربي في اجندتنا الداخلية، لان عهد الوصايا انتهى ويجب ان يحترم قرارنا الفلسطيني المستقل، كما نحترم استقلالية العرب».

وهذا اول رد فعل على ما نشرته مواقع اخبارية فلسطينية عن خطة قالت ان اللجنة الرباعية العربية التي تضم مصر والاردن والسعودية والامارات اعدتها. وجاء في الوثيقة وفق هذه المواقع، انها تهدف الى توحيد حركة فتح، وتحقيق المصالحة بين فتح وحماس، وتحريك عملية السلام على اساس المبادرة العربية، وتوفير الدعم للفلسطينيين في الداخل والشتات. وفيما يخص توحيد حركة فتح، تقترح الوثيقة «اعادة المفصولين من حركة فتح والسلطة الفلسطينية الى مكانه السابق، وعودة القيادي في فتح محمد دحلان الى عضوية مركزية فتح». وتذكر الخطة «الاعتماد على عملية ضاغطة على الاطراف المعطلة اي كانت هذه الاطراف». وقال عباس في حديث عبر تلفزيون فلسطين الاحد «كفى الامتدادات هنا وهناك، الذي له خيوط هنا او هناك الافضل له ان يقطعها، واذا ما قطعها نحن سنقطعها». واضاف عباس «هذا وطننا، وعلاقتنا مع الجميع يجب ان تكون جيدة، لكن لا احد يملي علينا موقفا، ولا احد يملي علينا قرارا». واضاف عباس في لهجة قوية «نحن اصحاب القرار ونحن الذين نقرر، ونحن الذين ننفذ ولا لاحد سلطة علينا».(وكالات).