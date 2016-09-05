الضمان متاح لكافة المغتربين

الاهالي – أكّدت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة بأن اهتمام مؤسسة الضمان بالمغتربين نابع من إيمانها بدورهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وحقّهم بالحماية الاجتماعية، والاستفادة من أي تشريعات وطنية توفّر لهم الحماية والاستقرار بما فيها حقّهم بالضمان الاجتماعي.

وأضافت الروابدة خلال لقائها وفداً يمثل ملتقى النشامى للجالية الأردنية حول العالم في دول الخليج العربية وأوروبا برئاسة رئيس الملتقى المهندس محمد أيمن الرفاعي بأن اهتمام المؤسسة بأبناء الوطن المغتربين يتماشى مع توجّه استراتيجي للدولة بالتواصل مع أبنائها المغتربين وتوجّه استراتيجي للمؤسسة بإتاحة الضمان لكل مغترب أردني بتوسيع قاعدة المشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي، ويعبّر عن تقدير المؤسسة لدورهم في خدمة الاقتصاد الوطني، إضافة إلى كون غالبية البلدان التي يعملون فيها لا تشملهم بأنظمتها وتشريعاتها التقاعدية والتأمينية، مما يتطلّب جهوداً مشتركة من كافة الأطراف لشمولهم بالاشتراك الاختياري، وإتاحة فرصة استفادتهم من المنافع التي يوفرها الضمان لهم.

وأشارت بأن من واجبنا التواصل مع الإخوة المغتربين واطلاعهم على تعديلات “الضمان” وأبرز قضاياه، مؤكّدة بأن نافذة سفير الضمان إطلالة مهمة من مؤسسة وطنية على أبناء الوطن خارج الحدود وأن المؤسسة حريصة على وضع جميع شرائح الشعب الأردني ولا سيما المغتربون في صورة تشريعات الضمان وتعريفهم بحقوقهم والتزاماتهم تجاه هذا القانون.

وأوضحت الروابدة بأن مؤسسة الضمان سهّلت إجراءات الانتساب الاختياري عبر تقديم خدمات الدفع الإلكتروني، مبيّنة بأن المؤسسة أطلقت خدمة الدفع الالكتروني للمشتركين اختيارياً من خلال نظام عرض وتحصيل الفواتير إلكترونياً (eFawateercom) شريطة أن يكون للمشترك حساب في أحد البنوك الأردنية للتسهيل على المشتركين اختيارياً لدفع التزاماتهم المالية للمؤسسة وكذلك من خلال خدمة البطاقات الائتمانية الفيزا كارد والماستر كارد، وكذلك تقديم طلب الانتساب الاختياري إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة فروع المؤسسة داخل المملكة أو نوافذها في الخارج، مضيفة بأن المؤسسة أطلقت تطبيقاً لها عبر الهواتف الذكية، يتيح الاستعلام عن عدد من الخدمات التي تقدمها للمشتركين.

وأكدت الروابدة بأن التعديلات التي أُدخلت على آليات الاشتراك الاختياري والاجراءات المتصلة به كانت نتاج لحوار مع ممثلي المغتربين وتلبية لبعض مطالبهم، مشيرة بأن المؤسسة لن تتوانى بالتواصل والحوار مع الأندية التي تمثل المغتربين عند تعديل أية انظمة واجراءات وخدمات متصلة بالاشتراك الاختياري.

وأشاد رئيس ملتقى النشامى للجالية الأردنية حول العالم المهندس أيمن الرفاعي بالتعديلات التي أجرتها المؤسسة على تعليمات الاشتراك الاختياري بحيث راعت أوضاع المغتربين الأردنيين الذين كانوا يعملون في الأردن برواتب قليلة وانتقلوا للعمل خارج المملكة برواتب عالية، حيث كانت تعليمات المؤسسة بالسابق تلزمهم بالاشتراك على أساس أجورهم الاخيرة الخاضعة للضمان أو زيادتها بنسب ضئيلة حسب فترات انقطاعهم، بينما التعديلات التي أجرتها المؤسسة أضافت خياراً جديداً في تحديد الأجر وفقا لعمر المؤمن عليه وفترات اشتراكه وباعتماد متوسطات الأجور، وكان هذا المطلب من المطالب التي تقدم بها الملتقى لإدارة الضمان لإنصاف فئة من الأردنيين كانت تعمل بأجور قليلة بالمملكة قبل اغترابها خارج المملكة.

وأشار بأن الملتقى نسّق وتعاون مع المؤسسة لعقد لقاءات لوفد سفير الضمان في المناطق الشمالية والجنوبية والوسطى بالسعودية مبدياً استعداد الملتقى لتنسيق زيارة وفد الضمان للمنطقة الشرقية بالسعودية للالتقاء بالجالية الأردنية بالتنسيق مع السفارة الأردنية بالرياض واعداد برنامج اللقاءات وتوجيه الدعوات للجالية الأردنية من خلال فروع ملقى النشامى في الخبر والدمام والاحساء والجبيل.

وطالب الرفاعي باعتماد بنك سعودي لغايات تسديد الاشتراكات الشهرية لأبناء الجالية الأردنية بالسعودية خصوصاً وأن اعداداً كبيرة منهم لا يمتلكون أرقام حسابات بنكية في الأردن.

وأشار الرفاعي إلى ضرورة دراسة أوضاع الأردنيين الذين كانوا على نظام التقاعد المدني وانتقلوا للعمل خارج المملكة ولم يستكملوا سنوات الخدمة لاستحقاق راتب التقاعد المدني ولا تمكّنهم ظروفهم ومعيشتهم من العودة لعملهم الخاضع للتقاعد المدني، من خلال ايجاد آلية لمعالجة هذه الفترة ما بين الحكومة وادارة الضمان مبدياً استعداد غالبية المغتربين بتحمل التبعات المالية لنقل سنوات الخدمة هذه من التقاعد المدني إلى الضمان.