ابو ليلى: إسرائيل تعيق عمل الجنائية الدولية

الاهالي – أكدت اللجنة الفلسطينية لمتابعة ملف محكمة الجنايات الدولية، عدم تحديد موعد لزيارة وفد من الجنائية الدولية للأراضي الفلسطينية، لبحث ملف جرائم حرب غزة 2014.

وقال عضو اللجنة قيس عبد الكريم، أن زيارة الوفد إلى الضفة الغربية وقطاع غزة مطروحة للنقاش منذ مدة، مشيراً إلى أن على أن الزيارة مرهونة بالقرار الإسرائيلي وموافقته على منح تسهيلاته لوفد الجنائية الدولية.

وأوضح عبد الكريم في تصريحات خاصة لـ24، أن الجنائية الدولية تبحث مع السلطات الإسرائيلية إمكانية إجراء الزيارة خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن الفلسطينيين لم يبلغوا بأي موعد مرتقب للزيارة.

وحول معيقات زيارة الوفد وعمل الجنائية الدولية في الأراضي الفلسطينية، قال عبد الكريم إن الموقف الإسرائيلي الذي يتجنب التعامل مع الجنائية الدولية هو المعيق الأساسي لاستئناف اللجنة عملها، خاصة وسط سيطرة إسرائيل على معابر قطاع غزة والضفة الغربية.

وأضاف عبد الكريم أن الجنائية الدولية بلغت اللجنة الفلسطينية أنها لا تزال تدرس إمكانية السماح لها بالعمل في نطاق الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكداً إصرار القيادة الفلسطينية على مقاضاة إسرائيل دولياً لجرائمها في غزة عام 2014.

يذكر أن وسائل إعلام عبرية تحدثت اليوم السبت، عن التحضير لزيارة وفد من محكمة الجنايات الدولية إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية للتحقيق في جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة عام 2014.

وشكلت اللجنة الفلسطينية بناء على قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لمتابعة ملفات رئيسية في الجنائية الدولية منها الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة وجرائم الحرب بغزة عام 2014.