دعوة للاعتصام (لإنقاذ صندوق المهندسين).. اليوم

الاهالي – جددت اللجنة التحضيرية لانقاذ صندوق التقاعد في نقابة المهندسين تحذيراتها من انهيار الصندوق نتيجة لما اسمته الممارسات «الاقصائية وغير المدروسة» التي يتبعها مجلس النقابة الحالي.

وقالت اللجنة ان وضع صندوق التقاعد في خطر اليوم اذا لم يتحرك المهندسين لانقاذه والعمل على تصويب اوضاعه التي وصلت الى مرحلة شديدة الخطورة. ودعت اللجنة الى وقفة احتجاجية تنفذ اليوم الاثنين الساعة الثانية عشرة ظهرا امام وزارة الاشغال العامة و الاسكان للاحتجاج على مماطلة مجلس النقابة في ايجاد الحلول للصندوق الذي بات مستقبله مهددا بحسب ما قالت اللجنة. واعتبرت اللجنة ان المقترحات التي قدمها مجلس النقابة التي جوبهت بالرفض من قبل الهيئة العامة لم تقدم حلا موضوعيا وجذريا لازمة الصندوق و لم تتعرض للاسباب الحقيقية التي اوصلت الصندوق الى مرحلة الخطر. واعتبرت ان اضطرار المجلس للجوء الى الاقتراض ( بمبلغ قارب 9 مليون دينار) وكذلك اللجوء الى بيع الاصول الاستراتيجية لتأمين السيولة النقدية اللازمة لسد العجز في الرواتب المستحقة يعني الاتجاه الى نقطة اللا عودة.

واكدت اللجنة ان الهدف من هذه الوقفة الاحتجاجية التاكيد على الخطر الذي يواجه صندوق التقاعد والنقابة ولتؤكد ايضا ان الحل الجذري يكون من خلال ممارسة الهيئة العامة للصندوق لدورها في اعادة التقييم الشامل اداريا واستثماريا ومحاسبيا واسترجاع ما هدر من اموال الصندوق وازالة كافة التعديات ووضع الحلول المبنية على دراسات اكتوارية واقعية وحديثة وتعديل نظام ادارة الصندوق بحيث تضمن الحيادية والاحتراف والرقابة الدائمة من قبل اصحاب الصندوق.