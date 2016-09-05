الصين: انطلاق قمة العشرين في مسعى لانعاش الاقتصاد العالمي

هانغتشو (الصين) – بدأ زعماء الدول الكبرى اجتماعهم أمس في مسعى لانعاش الاقتصاد العالمي المتباطئ في حين دعا رئيس الصين شي جينبينغ الذي يستضيف قمة مجموعة العشرين، الزعماء الى تحقيق نتائج فعلية وتجنب «الكلام غير المجدي».

ورحب شي برؤساء الدول والحكومات في قمة مجموعة العشرين حيث صافحهم واحدا واحدا، وشد بشكل خاص على يد الرئيس الاميركي باراك اوباما وسط ابتسامات الزعيمين رغم الحادث البروتوكولي في بداية زيارة اوباما. وفي قاعة المؤتمر الدائرية في هانغتشو – المدينة التي تشتهر بمناظرها الجميلة والتي خلت من سكانها في اطار الاجراءات الامنية – قال شي للزعماء ان قمة مجموعة العشرين «يجب ان تسعى الى العمل الحقيقي وليس مجرد الكلام غير المجدي».

وتأمل الصين في نجاح المؤتمر لتبرز كدولة واثقة وقوية مستعدة للاضطلاع بدورها على الساحة الدولية بما يناسب مكانتها كثاني اكبر اقتصاد في العالم.واغلقت السلطات الاف المصانع لمنع تصاعد الدخان لتبدو السماء زرقاء صافية، كما شجعت السكان على مغادرة البلدة وقضاء عطلات مجانية، واعتقلت عشرات المنشقين لمنع حدوث اية اضطرابات. ويجتمع في القمة ممثلون عن مجموعة العشرين التي تشكل 85% من اجمالي الناتج المحلي العالمي،وثلثي سكان العالم. الا ان خبراء يتوقعون عدم توصل القمة الى نتائج حقيقية، حيث ان العالم لا يعاني حاليا من ازمة حادة تدفعهم الى تحدي المشاعر الشعبوية المتزايدة واتخاذ خطوات صعبة مثل تحرير التجارة لمعالجة اصعب القضايا العالمية.

ورغم ذلك الا ان القمة سبقتها موجة من النشاطات الدبلوماسية في الصين حول قضايا من بينها التغير المناخي والحرب في سوريا والتجارة الدولية.

وصادقت الصين والولايات المتحدة مؤخرا على اتفاقية باريس للمناخ، في خطوة مهمة للغاية في اتجاه تطبيق الاتفاقية التي تهدف الى الحد من التغير المناخي. واشاد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بكل من شي واوباما بعد حصوله شخصيا على وثائق المصادقة منهما، وقال انهما اتخذا «خطوة تاريخية» ودعا زعماء مجموعة العشرين الاخرين ان يفعلوا مثلهما. وقالت واشنطن انها تقترب من التوصل الى اتفاق مع روسيا لوقف العنف في سوريا، حيث قال اوباما ان المفاوضين «يعملون على مدار الساعة». وصرح اوباما للصحافيين «ان هذه المسألة معقدة للغاية».

في سياق آخر، قال الرئيس الاميركي باراك اوباما ان المشاحنات التي وقعت بين مسؤولين اميركيين وصينيين في مطار هانغتشو، تظهر الفجوة بين البلدين ازاء التعاطي مع حقوق الانسان وحرية الصحافة. وتسبب مسؤولون حكوميون صينيون في المطار بمشكلة لمستشارة الامن القومي الاميركي سوزان رايس وغيرها من المسؤولين الاميركيين بشأن التغطية الصحافية لوصول اوباما الى مدينة هانغتشو للمشاركة في قمة مجموعة العشرين. واثناء الحادثة صاح احد المسؤولين الصينيين في وجه المسؤولين الاميركيين اثناء محاولتهم مساعدة الصحافيين الاميركيين في ترتيبات تصوير وصول اوباما «هذه بلادنا، وهذا مطارنا».(ا ف ب).