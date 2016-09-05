38 طعنًا بقبول المرشحين وعددهم ينخفض إلى 1266

الاهالي – أعلنت الهيئة المستقلة للإنتخاب عن انتهاء مدة طعون الناخبين بقرارات مجلس مفوضيها بقبول المرشحين مع نهاية دوام يوم أمس، ليصل اجمالي عدد الطعون المقدمة لدى محاكم الإستئناف في المملكة (38) طعنا، (9) منها في عمان، و(29) في معان، فيما لم يتقدم أي طعن لدى محكمة استئناف اربد.

فيما أعلنت الهيئة في متابعة خاصة لـ»الدستور» أن عدد المرشحين للإنتخابات النيابية 2016 قد انخفض أمس ليصل ليبلغ (1266)، بعد وفاة المرشحة لينا العوران.وكشفت الهيئة أن عدد المترشحين المنسحبين من الترشح للإنتخابات النيابية وصل حتى نهاية دوام يوم امس 6 مترشحين، وينتظر أن يصل العدد لسبعة صباح اليوم لوجود نية لدى احد المترشحين الانسحاب كان قد أعلن عنها أمس دون اتخاذ الاجراءات الرسمية.

في شأن آخر، كشفت الهيئة أنها صرفت حتى نهاية دوام أمس (1200) باج لصحفيين (25) منها لمؤسسات أجنبية، فيما صرفت (7) آلاف باج لمراقبين محليين ودوليين.

ومع نهاية مدة طعون الناخبين بقرارات مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب النيابية 2016 لدى محاكم الإستئناف في المملكة، تقدم أمس 4 طعون لدى محكمة استئناف عمان، فيما تقدم (22) لدى محكمة استئناف معان (17) منها ضد مرشحة واحدة، كونها ليست من أبناء البادية، وثلاثة ضد مرشح واحد لمعاملات له مع مؤسسات حكومية، وطعنين ضد مرشح في العقبة، ليصل بذلك اجمالي عدد الطعون (38)، العدد الأكبر منها في معان.

فيما لم تصدر محاكم الإستئناف حتى الان أي قرار، ومن المنتظر ان تبدأ باصدار قراراتها اليوم. في شأن آخر، أعلنت مسؤولة العلاقات العامة في الهيئة المستقلة للإنتخاب منى النمري، أن اليوم الاثنين هو آخر موعد لإستقبال طلبات مندوبين المرشحين، فيما تنتهي مدة استقبال طلبات اعتماد الصحفيين في العاشر من أيلول الحالي، منبهة أنه لا يوجد توجه مطلقا لتمديد المدة. وأهابت النمري في تصريح لـ»الدستور» بجميع وسائل الإعلام تقديم طلبات لاعتماد ممثليها لتغطية الإنتخابات النيابية 2016، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لمهامهم الإعلامية، مشيرة إلى أنه لا يمكن لأي صحفي أو اعلامي تغطية الإنتخابات ما لم يحصل على «باج» لهذه الغاية.