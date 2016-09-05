أجواء صيفية معتدلة اليوم وغدا

الاهالي – تستمر درجات الحرارة نهار اليوم، دون معدلاتها العامة في هذا الوقت من العام، أي بين 2 ودرجات مئوية، وفق موقع طقس العرب.

وقال الموقع إن الطقس يكون صيفياً مُعتدلاً في عموم المناطق مع ظهور سُحب منخفضة، ويكون حاراً نسبياً في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، بينما تكون الرياح غربية إلى شمالية غربية، مُعتدلة السرعة.

أمّا في خليج العقبة، فبين الموقع أن الرياح تكون شمالية، مُعتدلة إلى نشطة السرعة، بينما يتراوح ارتفاع الأمواج بين 10 و30 سم، ودرجة حرارة سطح مياه البحر 26 مئوية.

ليلا، تسود أجواء لطيفة ورطبة في عموم المناطق، وتميل إلى البرودة مع ساعات الليل المتأخرة، بينما تكون الرياح شمالية غربية، خفيفة إلى مُعتدلة السرعة.

وأشار الموقع الى توقع استمرار درجات الحرارة نهار غد، لتصبح دون معدلاتها العامة في هذا الوقت من العام، اي بين 2 و3 درجات مئوية.