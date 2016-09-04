تيسير خالد يحذر الجنائية الدولية من الخضوع لمناورات حكومة اسرائيل

الاهالي – دعا تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، السيدة فاتو بنسودا، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق بالجرائم، التي ترتكبها اسرائيل من جرائم الحرب والاستيطان وهدم منازل المواطنين الفلسطينيين وجرائم الترانسفير والتطهير العرقي الصامت في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف أن على الحكمة الجنائية الدولية التصرف بمسؤولية والاضطلاع بدورها في وضع حد لجرائم الحرب التي ترتكبها اسرائيل وعدم إضاعة الوقت ما تسميه الفحص الأولي للانتهاكات التي تقوم بها اسرائيل في المناطق المحتلة. وأكد تيسير خالد، أن الجانب الفلسطيني زود المحكمة الجنائية الدولية على امتداد العامين الماضيين بما يكفي من التقارير والشواهد حول الانتهاكات الاسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي والقانون الانساني الدولي، والتي ترقى الى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية. وأشار إلى أن ذلك يملي على المدعي العام للمحكمة التصرف على نحو مختلف والبدء بفتح تحقيق بهذه الجرائم دون تأخير، بدل قيام مكتب المدعي العام للمحكمة بزيارة الى كل من اسرائيل والمناطق المحتلة لا تشمل جمع أدلة أو استيضاح شكاوى فلسطينية.

وزاد “حسب ما يجري تسريبه من أخبار لطمأنة حكومة اسرائيل ، وإنما إجراء حوار وإعطاء تفسيرات حول عمل مكتب المدعية بنسودا، من جهة، وإيضاحات حول عمل الجهاز القضائي الإسرائيلي ، من الجهة الأخرى ، أو إجراء لقاءات مع صحافيين إسرائيليين وفلسطينيين من أجل شرح طبيعة عمل المحكمة الجنائية الدولية وعملية تقصي الحقائق التي يجريها مكتب المدعي العام”.