تمهين التعليم: نقطة البدء في أولويات الإصلاح التعليمي

الاهالي – الدكتور ذوقان عبيدات

انصبت النقاشات المجتمعية في الفترة السابقة على مناهج التعليم وضرورة تنقية الكتب المدرسية من إشارات التعصب والتحيز وانتهاك المواطنة والإساءة الى الآخر، وللأمانة فقد تجاوبت وزارة التربية والتعليم مشكورة لبعض هذه الملاحظات، الأمر الذي يبشر ببداية انطلاقه جديدة في التعليم.

هذا التقدم الذتي تحقق دفع كتابا ومختصين الى استفزاز إيجابي، والدعوة الى ضرورة احداث نقلات اصلاحية اخرى في العملية التعليمية والتربوية، من مثل الانتقال من إجراء اصلاحات شكلية في سطح التعليم، الى جراحات في عمق العملية التعليمية، ومن معالجة اخطاء متناثرة الى بناء منظومة تعليم متطورة (الكاتب محمد ابو رمان).

كما علق وزير التربية والتعليم الاسبق الدكتور سعيد التل بضرورة إحداث نقلة نوعية في التعليم، من الكتب المدرسية الى المعلم، ومن المواد الدراسية الى شخصية المعلم، ومن التعيين العشوائي للمعلمين الى إجازة المعلمين وفق شروط مهنية، ومن التعليم كوظيفة الى التعليم كمهنة.

تعيدني هذه الافكار، الى كتاب كنت قد أصدرته منذ خمس سنوات، عن الإشراف التربوي، حددت فيه الأسس المهنية للتعليم، وناقشت سؤالا حول الاعتراف بالتعليم كمهنة، كما أجريت استطلاعا على عدد من أساتذة الجامعة، أجمعوا فيه على أن التعليم مهنة، وحين سئلوا عن مدى توافر عدد من الشروط في عمل المعلم، أجمعوا على غياب هذه الشروط، ما يكشف بوضوح أن التعليم ليس مهنة، بل وظيفة كمهن سائر العاملين في الجمارك أو الجوازات.

( 1)

المهنة والوظيفة:

تعرّف الوظيفة بأنها عمل يمارسه شخص ما، لأداء خدمة في مجال ما، يتطلب من شاغلها توفر حدّ من المعارف العامة، قد لا يكون لها صلة بالوظيفة، فموظف الجوازات مثلا لا يمتلك أية معلومات خاصة قبل التحاقه بالعمل، ويؤدي عمله وفق نظام إداري محلي، وكان يمكن أن يكون عاملا في وزارات الاوقاف أو المواصلات أو التربية أو الاعلام او غيرها…

يبدأ الموظف عمله دون إعداد مسبق، وقد يمتلك مهارات عمله الوظيفي من خلال برنامج تعريفي لمدة يوم أو أكثر، أو من خلال اختلاطه بزملائه الموظفين.

أما المهنة، فهي مجموعة معارف ومهارات واتجاهات وقيم واستراتيجيات والتزامات وقواعد، يجب اكتسابها قبل الإلتحاق بالعمل، فالطبيب مثلا، يمتلك كل المهارات النظرية والعملية اللازمة قبل أن يسمح له بممارسة الطب، حيث لا يمكن أن يعين خريج التاريخ أو الشريعة أو معلم الصف أو المحامي أو المهندس، كطبيب في مستشفى! بينما يمكن أن يلتحق أي خريج بالجمارك أو الجوازات أو الداخلية أو الخارجية.

(3)

المهنة: متطلبات ومعايير في بلادنا

على ضوء ما سبق، يمكن لأي خريج أن يكون معلما، مهما كان تخصصه، فالمهندس والطبيب وخريج الشريعة والتاريخ يمكن أن يلتحقوا بالعمل في التعليم وبجرأة أكبر، وقد التحق بالتعليم في الجامعات كل خريجي الدنيا، فمن يحمل ماجستيرا أو دكتوراه في أي تخصص يمكن أن يكون “معلما” في الجامعة، ويترقى الى رتبة أستاذ دون أن تكون لديه أية معرفة أو مهارة تربوية، فليس شرطا امتلاك معارف ومهارات تربوية لتكون أستاذا جامعيا في أية كلية.

وللأسف، فإن أساتذة الجامعات، (وهم ليسوا أساتذة اطلاقا) هم من يعدون المعلمين العاملين في المدارس،. فـ”الدكاترة” في كليات التربية وغيرها لا يحملون في غالبيتهم العظمى أية مهارات تربوية، أو حتى ثقافة تربوية. إن من يحمل شهادة الدكتوراه في الجغرافيا ليس قادرا على اعداد معلم الجغرافيا.. وهكذا.

إذن المشكلة لدينا هي في ان ليس لدينا معايير لممارسة التدريس حتى في الجامعات، وأساتذة الجامعات ليس لديهم مهارات تربوية أو تعليمية، ولذلك نسمع آلاف النكت عن ممارساتهم في مجال التدريس والامتحانات والتعامل مع الطلبة.

(4)

متطلبات التدريس في وزارة التربية

ينص قانون التربية والتعليم، رقم 3 لعام 1994، على أن وظيفة معلم تتطلب الحصول على الشهادة الجامعية الأولى مع شهادة الحاسوب “ICDL”.

وبهذا يحصل الشخص على رتبة معلم، أما اذا أراد رتبة معلم أول، فعليه أن يحصل على مؤهل أكاديمي أو تربوي، مدة سنة بعد الدرجة الجامعية الأولى، اضافة الى 160 ساعة تدريب لها علاقة بمجال تخصصه، و160 ساعة تدريب في تكنولوجيا الحاسوب.

أما المعلم الخبير، فيقتضي حصوله على الماجستير كحد أدنى، وأن يكون مؤلفا لكتابين أو بحثين في مجال تخصصه، فيما يخدم العملية التربوية.

هذه النصوص القانونية يمكن أن تقود الى:

1- ليس بالضرورة أن من يلتحق بالتعليم أن تكون لديه أية معارف ومهارات تربوية مسبقة.

1- يمكن أن يكون المعلم خبيرا دون أن تكون لديه أية صلات بالعملية التربوية، إذا امتلك ماجستيرا في التاريخ وألف كتابين أو بحثين في التاريخ.

ويمكن أن نسأل هل هذه المعايير كافية لممارسة مهنة ما؟ وهل يمكن للخبير التربوي أن يخطط لحصة دراسية أو أن يضع اختبارا تحصيليا؟

(5)

المهن في الأردن

يشير سلم المهن المعتمد رسميا في الأردن الى أن الهرم المهني يتكون من: عامل غير ماهر، عامل محدود المهارة، عامل ماهر، عامل مهني فني، مختص وخبير.

وتحدد مواصفات لكل مستوى، فالعامل غير الماهر لا يحتاج مهارات مسبقة، أما الماهر فهو خريج الثانوية المهنية أو مراكز التدريب، والعامل المهني خريج كليات مجتمع، والفني خريج دبلوم أكثر من سنتين، أما المختص فهو من يحمل درجة جامعية فما فوق.

ويفترض في كل مستوى أن يتعامل مع عدد ممن هم أقل مستوى منهم، فالعامل المهني أو الحرفي يحتاج الى مساعدة عمال ماهرين أو غير ماهرين.

والعامل المختص يحتاج الى مساعدة من عاملين فنيين، فالطبيب مثلا يحتاج الى فني مختبرات وأشعة، وتمريض…. ألخ.

فما مستوى المعلم في هذا الهرم؟ إن المعلم هو عامل مختص، يحمل درجة البكالوريوس فما فوق، مع مراعاة أنه لا يعمل بمساعدة من أحد، فليس لديه مساعدون، مع أنه يحتاج الى مساعد: – وسائل تعليمية. – تخطيط اختبارات. – متابعة واجبات. – إداري ينظم العلاقات مع المجتمع والأهالي.

ولذلك نقول ان ما يتوافر لدى الطبيب أو المهندس أو المحامي، وهم اصحاب مهن، لا يتوافر للمعلم، بما يشير الى ان التعليم ينقصه شرط مهني مهم.

إن نقطة البدء في تمهين التعليم هي ما يسميه د. سعيد التل إجازة المعلم، وستتبعها شروط وخطوات اخرى، ونقتصر الحديث هنا على اجازة التعليم، ونستكمل بقية الشروط المهنية في مقالات لاحقة.

(6)

إجازة التعليم

ليس هناك من نقاش حول أهمية المعلم، فالمعلم هو ابرز مكونات المنهج، وأبرز عناصر العملية التربوية (بعد الطفل طبعاً)، ومن نافل القول الحديث عن اهمية ما يمثله المعلم، وما يستطيع ان يصححه المعلم الجيد من اخطاء ونقاط ضعف في الكتب المدرسية والإدارة وطرق التدريس وغيرها.

والمعلم الجيد هو من يمتلك اجازة التعليم! فما المقصود باجازة التعليم؟

يقصد باجازة التعليم، هي ما يحصل عليه صاحب أي مهنة من رخصة تؤهله للعمل، ولهذه الرخصة متطلبات ومعايير تنظم عمل المهنة، فالمطلوب أن تضع الدولة معايير لممارسة التعليم، بحيث يكون اساس هذه المعايير:

– تحدد التزامات المعلم نحو الطلاب والأهالي والمجتمع. – تؤسس لفهم عميق لعمل المعلم. – تحدد اطارا لمؤهلات المعلمين. – تحدد معايير وقيمة المادة الدراسية. – تؤسس لمهننة التعليم.

وتبدأ عملية اجازة المعلم بالخطوات الآتية:

1 – تصدر الحكومة (والمجتمع) قانوناً يسمى قانون اجازة التعليم. يحدد هذا القانون جميع معايير وشروط الالتحاق بمهنة التعليم، ومؤهلات المعلم، واعداده المسبق، واخلاقياته ومسؤولياته وكفاياته.

وغالباً ما تشتمل الكفايات على: – امتلاك المعرفة النظرية والمهارات المتعلقة باستخدامها وتطبيقها. – الحماسة والالتزام نحو العمل. – القدرة على انتاج المعرفة. – الالتزام باخلاقيات تطبيقها.

2 – وينبثق عن القانون شروط الاعتماد من حيث الالتحاق والاستمرار والحصول على الاجازة.

3 – تصنيف المعلمين، وضع معايير لوضع المعلمين في رتب، وقد يكون من الملائم الاحتفاظ بمن تزيد خدماته عن 15 عاماً كمعلم مجاز (وهذا نظام انتقالي).

4 – وضع معايير لكل رتبة وتطبيقها على من تقل خدماته عن 15 عاماً.

5 – اصدار اجازة للعمل بموجب ما يمتلكه المعلم من مهارات وبرامج نحو مهني.

6 – مراجعة إجازات المعلمين دورياً لحفزهم على التعلم المستمر والانخراط في مجتمعات معرفية متعلمة.

7 – تعد شروط الاجازة وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع نقابة المعلمين والمجتمع، حيث تكون موافقة المجتمع شرطا أساسا لتمهين التعليم.

(7)

برنامج مقترح لإجازة المعلم الاردني:

يمكن وضع اطار لاجازة المعلم الأردني، بحيث تركز شروط الاجازة على ما يأتي بشكل يميزها عن سائر المهن:

1 القدرة على ممارسة نشاطات ابتكارية.

2 – القدرة على ممارسة نشاطات منهجية لحل المشكلات.

3 – الحصول على تعليم منظم بدرجة علمية وتربوية جامعية.

4 – القدرة والرغبة على مواصلة التعليم المستمر في اثناء العمل.

5 – الالتزام باخلاقيات مهنية تحدد في القانون، وتوضح مسؤوليات المعلم تجاه زملائه وطلابه والمجتمع والمهنة.

6 – السعي الدائم لتطوير مهنة التعليم.

7 – القدرة على انتاج المعرفة النظرية والعملية في مجال العمل.

8 – الانضمام الى مؤسسات وجمعيات مهنية واجتماعية مرئية.

9 – ربط تقييم المعلم بتحقيقه للاهداف، لا مجرد الاداء.

يكون التفاعل الاجتماعي بين المعلم والمجتمع اساساً ومعياراً للعمل الناجح في مهنة التعليم.

إن شروط مهنية التعليم هي مقدمة تتبعها خطوات اخرى، سنتحدث عنها في مقالات لاحقة مثل: – إزالة تسطح مهنة التعليم. – إعطاء القيمة والمكانة الاجتماعية للمعلم. – وجود فلاسفة ومفكرين وباحثين في التعليم أو العمل على إيجادهم، فلا مهنة دون مفكرين.