طقس معتدل نهارا ومائل للبرودة ليلا

الاهالي – توالي درجات الحرارة نهار اليوم انخفاضها لتصبح دون معدلاتها العامة نسبةً لهذا الوقت من العام بحدود 3-4 درجات مئوية.

وأشار موقع “طقس العرب” الى أن الطقس يكون صيفياً مُعتدلاً في عموم المناطق مع ظهور بعض السُحب على ارتفاعات مُختلفة، وحاراً نسبياً في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة. وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية، مُعتدلة إلى نشطة السرعة مُثيرة للغبار والأتربة عصراً في المناطق والطرق الصحراوية، وفي خليج العقبة شمالية، مُعتدلة إلى نشطة السرعة.

في حين تسود أجواء مائلة للبرودة ورطبة في عموم المناطق ليلاً، مع ظهور السُحب المنخفضة، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية، مُعتدلة السرعة، تنشط أحياناً في الجبال.

وتوقع “طقس العرب” أن تستمر درجات الحرارة نهار غد دون معدلاتها العامة نسبةً لهذا الوقت من العام بحدود 2-3 درجات مئوية، ويكون الطقس صيفياً مُعتدلاً في عموم المناطق مع ظهور بعض السُحب المنخفضة، وحاراً نسبياً في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة. وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية، مُعتدلة السرعة، وفي خليج العقبة شمالية، مُعتدلة إلى نشطة السرعة.