عطلة عيد الاضحى من الأحد إلى الخميس

الاهالي – من المنتظر ان يصدر رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي بلاغاً رسمياً بتعطيل الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة أعمالها بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك اعتباراً من صباح يوم الاحد الحادي عشر من ايلول الجاري وحتى مساء الخميس الخامس عشر من الشهر ذاته.

وكان سماحة قاضي القضاة إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد هليل أعلن ان يوم امس الجمعة هو المتمم لشهر ذي القعدة وان اليوم السبت هو الأول من شهر ذي الحجة المبارك وان وقفة عرفات ستكون يوم الأحد ويوم الإثنين هو أول ايام عيد الأضحى المبارك.