4 طـعـــون بقـبــول طـلــبــات مترشحين في عـمــان ومـعــان

الاهالي – كشفت الهيئة المستقلة للانتخاب أن عدد الطعون التي قدّمت لمحاكم الاستئناف من الناخبين على قرارات الهيئة بقبول المترشحين للانتخابات النيابية 2016 بلغت أربعة طعون، ثلاثة منها في محافظة العاصمة عمّان وواحد في محافظة معان.

وبحسب مدير الدائرة القانونية في الهيئة المستقلة للانتخاب محمد القطاونه فان يوم أمس هو أول أيام مدة الطعن بقبول طلبات ترشح المترشحين لانتخابات المجلس النيابي الثامن عشر لدى محاكم الاستئناف، فيما تستمر المدة ثلاثة أيام حيث سيكون يوم غد الأحد آخر موعد لتقديم هذه الطعون ولا يوجد أي توجه لتمديد المدة.

ولفت القطاونه في تصريح خاص لـ»الدستور» الى أن اجمالي عدد الطعون التي قدمت أمس لمحاكم الاستئناف في المملكة أربعة طعون، ثلاثة منها في محافظة العاصمة عمّان قدّم اثنين منها ناخب واحد أولهما طعن بقبول أحد المترشحين تقدّم بطلب احالته الى التقاعد من العمل باحدى الوزارات في المدة غير القانونية ما يعني أن ترشحه باطلا، علما بأن شرط الترشح أن يتم تقديم نص الاستقالة أو فك الارتباط بالعمل في المؤسسة الحكومية وليس قبولها، والطعن الثاني ضد احدى المرشحات بحجة أن لديها عملا وتعاقدات مع مؤسسة حكومية منذ عام 2003، أمّا الطعن الثالث فكان من ناخب ضد قبول أحد المترشحين كان قضى حكما بالسجن لمدة سنة ونصف السنة وبذلك مخالفة كون المدة القانونية لمدة سنة فقط، وبطبيعة الحال هناك عفو عام صدر عام 2006 والعفو يجبّ ما قبله من أي جرائم وأحكام.

ولفت القطاونه الى أن أحد الناخبين تقدّم بطعن رابع في محكمة استئناف عمّان لكن تم رفضه كونه لم يتقدم به وفقا للشروط القانونية ومن دون محام وكتب الطعن على ورقة عادية بخط اليد، بالتالي تم الطلب منه اتباع الاجراءات اللازمة حتى يتم قبول الطعن.

وحول الطعن الرابع بين القطاونه أنه تم تقديمه في محافظة معان وكان من ناخبة ضد احدى المرشحات بحجة أنها غير مسجلة في جداول ناخبي الدائرة الانتخابية التي ترشحت بها.

وأكد القطاونه أن الهيئة ستدرس كافة الطعون وتقدم ردودها للمحاكم بالبيّنات، أولا بأول وذلك خلال المدد القانونية، ذلك أنه على المحاكم الرد على الطعون خلال ثلاثة أيام من يوم استلامها.

وبحسب القطاونه فان الهيئة نشرت جداول القوائم والمرشحين الأولية على الموقع الالكتروني لها وفي مراكز المحافظات وفي مقر لجنة الانتخاب في كل دائرة انتخابية وفي صحيفتين يوميتين متيحة بذلك لكل ناخب في دائرته الانتخابية الطعن في قرار مجلس المفوضين بقبول طلب ترشح أي قائمة أو بقبول أي من أسماء المرشحين في القائمة الواردة في طلب الترشح في دائرته الانتخابية لدى محكمة الاستئناف التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها.

وأكد القطاونه أن محاكم الاستئناف تفتح أبوابها الجمعة والسبت والأحد لاستقبال الطعون من الناخبين كون المدد القانونية المتعلقة بالعملية الانتخابية مترابطة مع بعضها بعضا ولا تحتمل ان تمتد الى أول يوم عمل يلي العطل الرسمية.