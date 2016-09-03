موعــد إعــلان قائـمــة القبول الموحد يحدد اليوم

الاهالي – تحدد وحدة القبول الموحد الإلكتروني اليوم السبت موعدا نهائيا لاعلان قائمة القبول الموحد «اسماء الطلبة المقبولين بالجامعات الاردنية من حملة الثانوية العامة الاردنية « حيث تنهي الوحدة الاحرف النهائية بصياغة القائمة والتعامل مع اخر المدخلات الالكترونية لتخرج القائمة بشكلها الكامل امام الطلبة .

وتوقعت مصادر مطلعة ان الوحدة ستحدد يوم الاحد او الثلاثاء موعدا لاعلان القائمة، مؤكدة المصادر ذاتها انه لا زال امام الطلبة متسع من الوقت للتسجيل بالجامعات الاردنية، حيث ان الوحدة تعلن القائمة في الوقت ذاته من كل عام .

وتعاملت الوحدة العام الحالي مع حالة جديدة من الطلبة حيث ادخلت قائمة المدارس والمناطق الاقل حظا تحت مظلتها الامر الذي اضاف للوحدة عملا جديدا، حيث تمت لاول مرة ان تكون تلك الاسماء مع قائمة القبول الموحد الالكتروني ، ضمانا للعدالة والمسؤولية والتوزيع الامثل للطلبة وفقا لتخصصاتهم ومعدلاتهم .

ووفقا للمصادر فان الحدود الدنيا للقبول ستكون كما اعلن عنها سابقا حيث سيصل الحد الادنى للطب في جامعات اردنية الى ما يقل عن 94% بقليل ، وان انخفاضا في كافة الحدود الدنيا عن الاعوام الماضية ستحظى به القائمة للعام الحالي .