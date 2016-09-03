تدهور صحة أسير فلسطيني مضرب عن الطعام منذ 55 يومًا

الاهالي – اكد محامي هيئة شؤون الاسرى والمحررين الفلسطينيين طارق برغوث بان صحة الاسير محمد البلبول المضرب عن الطعام منذ اكثر من 55 يوما تشهد تدهورا وان ادارة السجون نقلته الى قسم العناية المركزة في مستشفى ولفسون في تل ابيب.

وقال برغوث لوكالة فرانس برس ان «الحالة الصحية للاسير محمد البلبول (27 عاما) من مدينة بيت لحم تدهورت في شكل واضح مساء الخميس ما ادى الى نقله الى مستشفى ولفسون في تل ابيب».

والبلبول طبيب اسنان اعتقل في السابع من حزيران واعلن اضرابه عن الطعام في الرابع من تموز ثم حول على الاعتقال الاداري ولا يتناول اي مدعمات او املاح باستثناء الماء.

واضاف المحامي «زرته في المستشفى وحذره الاطباء ان حياته في خطر وقالوا لي ان وضعه صعب وقد يصاب بانهيار كامل في اي لحظة».

واوضح ان «اسرائيل تتهم البلبول باجراء اتصالات مع حركة الجهاد الاسلامي في قطاع غزة من دون ان توجه اليه اي تهمة رسمية او لائحة اتهام».

ويتيح قانون الاعتقال الاداري المتوارث من فترة الانتداب البريطاني، اعتقال اي شخص بأمر عسكري بدون ابداء الاسباب او توجيه تهمة اليه او محاكمته لفترات غير محددة، الامر الذي تعتبره الجمعيات الحقوقية انتهاكا صارخا لحقوق الانسان.

واضاف المحامي «سنقدم قريبا التماسا الى المحكمة العليا لاطلاق سراحه لان وضعه الصحي سيء جدا. وقد اعلن انه لن ينهي اضرابه الا عندما يتم الغاء الامر الاداري بحقه».

كما اشار برغوث الى محمود البلبول (25 عاما) شقيق محمد الذي ينفذ بدوره اضرابا عن الطعام منذ الاول من تموز/يوليو وهو ضابط فلسطيني اعتقل في 7 حزيران مع شقيقه من مدينة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة وحول على الاعتقال الاداري.

واكد برغوث ان «محمود فقد نحو ثلاثين كيلوغراما من وزنه حتى الان ويجد صعوبة كبيرة في الكلام».

ولفت الى ان «الاطباء الاسرائيليين حذروا قبل اسبوع من اصابة محمود بالشلل في حال لم يتم اعطاؤه المدعمات، ولكنه يرفض تناولها وهو مصمم على مواصلة اضرابه حتى انهاء اعتقاله الاداري».

واشار الى وجوده في مستشفى «اساف هروفه « في ريشون لتصيون قرب تل ابيب موضحا ان «وضعه سيء ويتناول الماء والملح فقط».

وهناك نحو 700 فلسطيني قيد الاعتقال الاداري في اسرائيل.

من ناحية ثانية اعلن مسؤول اسرائيلي ان اسرائيل تستعد لاستقبال بعثة من المحكمة الجنائية الدولية تمهيدا لتحديد ما اذا كانت المحكمة ستفتح تحقيقا في اتهام اسرائيل بارتكاب جرائم حرب في حربها على قطاع غزة صيف 2014.

وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف اسمه «ستكون هذه زيارة غير مسبوقة لفريق العمل الذي سيصل قريبا».

واضاف «تهدف هذه الزيارة الى تعريف فريق المحكمة الجنائية الدولية بكيفية عمل النظام القضائي الاسرائيلي».

ورفض المتحدث باسم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو التعليق لفرانس برس.

وتأتي هذه الزيارة بناء على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا.

وبحسب النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية، على فريق المحكمة ان يتاكد ان الدولة المعنية غير راغبة او غير قادرة على ملاحقة القضية قبل ان تفتح المحكمة الدعوى المتعلقة بجرائم الحرب.

وستسعى اسرائيل الى اقناع فريق المحكمة الجنائية الدولية بانها حريصة على احقاق العدالة لجهة اتهامها بانها استخدمت القوة المفرطة خلال حربها على قطاع غزة بين تموز واب 2014.

ولم يوضح المسؤول ما اذا كانت اسرائيل ستسمح بدخول فريق المحكمة الى الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وخصوصا ان اسرائيل تسيطر على كل المعابر الفلسطينية باستثناء معبر رفح بين غزة ومصر.( ا ف ب)