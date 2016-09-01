قرار مرتقب …رفع الدعم عن الخبز للوافدين بالاردن

الاهالي – اقترحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين تحميل العمالة الوافدة فرق دعم الطحين المدعوم للتخفيف من قيمة الهدر بهذه المادة الاستراتيجية، لتوفير نحو 17 مليون دينار من قيمة الدعم، وفقا لمصدر حكومي مطلع.

ويعتبر هذه المقترح من أصل 3 مقترحات رفعتها الوزارة مؤخرا الى مجلس الوزراء، ولم يتسن معرفة المقترحين الآخرين.

وأوضح المصدر ان عملية تحميل العاملة الوافدة لفرق الدعم بمادة الخبز سيكون من خلال زيادة تصاريح العمل بمقدار فرق الدعم الذي يصل إلى 24 قرشا لكل كيلو خبز، ما يعني ان الزيادة على كل تصريح عمل تبلغ 21.6 دينار سنويا.

وبحسب دراسات حكومية، يقدر استهلاك الفرد من مادة الخبز حوالي 90 كيلوغراما سنويا في حين تبلغ كلفة انتاج الكيلو الواحد من الخبز حوالي 40 قرشا، وهي تتغير شهريا حسب أسعار القمح والكلف.

وأظهر تقرير صادر عن مديرية الاعلام والاتصال المجتمعي في وزارة العمل وجود اكثر من 800 الف عامل وافد يعملون في السوق المحلي، منهم 300 الف عامل فقط حاصلون على تصاريح عمل سارية المفعول، 65 % منهم من الجنسية المصرية.

وعند إجراء عملية حسابية بسيطة، فإن كميات الخبز التي تستهلك من قبل العمالة الوافدة الحاصل على تصريح تبلغ 72 مليون كيلو سنويا، منها 27 مليون سنويا تستهلك ممن يحملون تصاريح عمل رسمية.

وتطبيق المقترح يقلل الهدر للعمالة (التي تملك تصاريح) بمقدار 6.840 مليون دينار سنويا في حين تصل لإجمالي العمالة إلى 17.280 مليون دينار سنويا.