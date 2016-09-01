روسيف تبدأ رحلة الكفاح مستمدة القوة من أشعار ماياكوفسكي

الاهالي – صوّت مجلس الشيوخ البرازيلي لصالح عزل رئيسة البلاد ديلما روسيف من منصبها. وصفت روسيف تصويت مجلس الشيوخ البرازيلي لصالح عزلها من منصبها كرئيسة للجمهورية بـ”الانقلاب البرلماني”، مؤكدة أن أعضاء مجلس الشيوخ صوتوا لصالح عزل رئيس للجمهورية لم يرتكب أي جريمة. وقالت روسيف مخاطبة مؤيديها في القصر الرئاسي “إنهم يعتبرون أنهم كسبوا لكنهم مخطئون. وأعرف أننا سنكافح”. وختمت روسيف حديثها مستشهدة بأقوال الشاعر الروسي ماياكوفسكي “لا نرى سببا للفرح لكن لا داعي للحزن، فمياه التاريخ عاصفة”. وصوت 61 عضوا في المجلس لصالح عزل روسيف بينما رفض ذلك 20 عضوا، بعد مداولات صاخبة استمرت عدة أيام، وبعد استماع المجلس إلى مرافعة من الرئيسة اليسارية طالبت فيها أعضاء مجلس الشيوخ بتحكيم ضمائرهم عند التصويت. ونفت روسيف ما ينسب إليها من “جرائم إدارية”، معتبرة أن ما يجري هو انقلاب على الديمقراطية البرازيلية، وقالت إن المحاكمة تهدف إلى حماية مصالح النخبة الاقتصادية في البلاد.