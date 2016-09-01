إعلان نتائج «الشامل» اليوم

| نشر في سبتمبر 1, 2016 11:17 ص | القسم: آخر الأخبار, شؤون محلية | نسخة للطباعة :
الاهالي – يعقد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة « الشامل « الدكتور عبدالله سرور الزعبي مؤتمرا صحفيا في الحادية عشرة من صباح اليوم الخميس يعلن فيه نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة « الشامل « وذلك في مركز جامعة البلقاء التطبيقية بالسلط.
يذكر أن الامتحانات النظرية للامتحان الشامل انتهت يوم السبت الماضي.
سبتمبر 01, 2016 0
سبتمبر 01, 2016 0
سبتمبر 01, 2016 0
سبتمبر 01, 2016 0
سبتمبر 01, 2016 0
سبتمبر 01, 2016 0