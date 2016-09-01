إعلان نتائج «الشامل» اليوم

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| نشر في سبتمبر 1, 2016 11:17 ص | القسم: آخر الأخبار, شؤون محلية | نسخة للطباعة : طباعة

إعلان نتائج «الشامل» اليوم

الاهالي – يعقد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة « الشامل « الدكتور عبدالله سرور الزعبي مؤتمرا صحفيا في الحادية عشرة من صباح اليوم الخميس يعلن فيه نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة « الشامل « وذلك في مركز جامعة البلقاء التطبيقية بالسلط.
يذكر أن الامتحانات النظرية للامتحان الشامل انتهت يوم السبت الماضي.

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