إعلان نتائج «الشامل» اليوم

الاهالي – يعقد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة « الشامل « الدكتور عبدالله سرور الزعبي مؤتمرا صحفيا في الحادية عشرة من صباح اليوم الخميس يعلن فيه نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة « الشامل « وذلك في مركز جامعة البلقاء التطبيقية بالسلط.

يذكر أن الامتحانات النظرية للامتحان الشامل انتهت يوم السبت الماضي.