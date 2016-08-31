استمرار اضراب العاملين في شركتي سناء والقمة للملبوسات

الاهالي – مازال الاضراب، الذي ينفذه العاملون من الجنسيتين الهندية والبنغالية في شركتي القمة وسناء للملبوسات في مدينة الحسن الصناعية باربد، مستمراً لليوم الرابع على التوالي، احتجاجاً على عدم التزام الشركة بمعايير العمل اللائق، مستمراً لليوم الرابع على التوالي.

ويطالب العاملون في المصنع برفع الظلم الواقع عليهم مؤكدين تعرضهم لمعاملة “غير انسانية” تتمثل بتعرضهم “للإهانات والصراخ والشتم والضرب من قبل ادارة المصنع”.

وتحدث العاملون عن ظروف العمل في المصنع حيث قالوا: “يتم إجبارنا على العمل الاضافي إلى الساعة العاشرة ليلاً، ولا يتم احتساب الاضافي بشكل صحيح، كما يتم إجبارنا على العمل يوم الجمعة، ويتم الحسم من الراتب لأتفه الأسباب، وكذلك يتم توجيه انذارات لنا دون إبداء الأسباب، هذا بالاضافة الى التأخر في دفع الرواتب لأكثر من 10 أيام”.

ويطالب العاملون بتحسين السكن الخاص بالعاملين وبتحسين نوعية الأكل ونوعية مياه الشرب.