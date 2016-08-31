تقرير : 7466 وحدة استيطانية بالضفة والقدس خلال اب

الاهالي -كشف تقرير فلسطيني حول الانتهاكات الاستيطانية الاسرائيلية خلال شهر آب الحالي ان سلطات الاحتلال صادقت ونشرت عطاءات لبناء حوالي 7466 وحدة استيطانية في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة.

واوضح التقرير الذي أصدره مركز عبدالله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية ووصل مراسل (بترا) في رام الله نسخة منه، انه تم الكشف عن مخطط استيطاني لبناء حوالي 2500 وحدة استيطانية شرق مدينة القدس بين مستوطنة جيلو وشارع الانفاق، حيث ان الأراضي التي يستهدفها المشروع تقع بالقرب من بلدتي بتير والولجة التابعتين لمحافظة بيت لحم في المناطق المصنفة “سي”.

وصادقت لجنة التنظيم والبناء التابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس على بناء برجين في مستوطنة “بسغات زئيف” شمال مدينة القدس ويتضمن المشروع بناء عمارتين بواقع 62 وحدة استيطانية، ومجمع دوائر وحديقة عامة.

كما قررت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال توسيع خطة قائمة لبناء (56) وحدة سكنية في مستوطنة “راموت” في مدينة القدس.

وفي سياق متصل، صادقت سلطات الاحتلال على مخطط لبناء 4200 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة “موديعين” غرب مدينة رام الله ، كما كشفت مصادر اسرائيلية النقاب عن مخطط واسع النطاق لتطوير الاستيطان في جنوب جبل الخليل يشمل مزيداً من التوسع الاستيطاني واقامة وحدات سكنية جديدة ومراكز صناعية وخدمية.

وكان وزير الإسكان بحكومة الاحتلال اشار في تصريحات سابقة الى توسيع مستوطنة ” افرات “، التي هي جزء من غوش عتصيون” جنوب بيت لحم لتصبح مدينة تحتوي على نصف مليون نسمة خلال السنوات العشر المقبلة.

من جهة اخرى، قررت سلطات الاحتلال مصادرة 231 دونماً من أراضي بلدة سلواد شمال مدينة رام الله.

وقالت مصادر فلسطينية إن هذه الأراضي المصادرة تعود لـ”فلسطينيين غائبين”، وإن سلطات الاحتلال تنوي إقامة الموقع الاستيطاني العشوائي “عمونا” على هذه الأراضي بموجب قانون “أملاك الغائبين.

كما أخطرت سلطات الاحتلال بالاستيلاء على اربعة دونمات في خربة المراجم جنوب نابلس.

–(بترا)