نشر جداول المترشحين اليوم أو غدا

الاهالي – أعلنت الهيئة المسقلة للانتخاب أنها ستتنشر قوائم المرشحين خلال الساعات القادمة «اليوم او غدا «، بعد الانتهاء من آخر قضايا الطعون المنظورة اليوم أمام محكمة استئناف عمان، لتبدأ يوم غد الخميس مرحلة طعون الناخبين على قرارات الهيئة بقبول طلبات ترشيح المترشحين للانتخابات النيابية 2016.

وبحسب مدير دائرة الشؤون القانونية في الهيئة المستقلة للانتخاب محمد القطاونه، فان اجمالي عدد الطعون التي قدمت من المترشحين للانتخابات النيابية 2016 على قرارات رفض الهيئة لطلبات ترشحهم، وصل مع نهاية مدة الطعون الى (18) طعنا .

ولفت القطاونه في تصريح خاص لـ»الدستور» إلى أن محكمة استئناف عمان تنظر في قضية طعن واحد فقط حتى الآن، مؤكدا أنها ستنتهي من النظر بها اليوم الأربعاء، فيما وصل عدد الطعون التي ردت (15) طعنا وتم تأييد قرار الهيئة بها.

بدوره، أكد الناطق الاعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب أنه لا يوجد أي انسحابات جديدة بين المترشحين يوم أمس، متوقعا أن ترتفع وتيرة الانسحابات خلال الايام القادمة، مع اقتراب موعد توقفها.

وبين المومني أنه سيتم نشر جداول المترشحين للانتخابات اليوم أو على أبعد تقدير يوم غد الخميس لتبدأ في اليوم التالي فترة اعتراضات الناخبين على قرارات الهيئة بقبول طلبات الترشح لدى محاكم الاسئتناف حيث تنظر بها خلال ثلاثة ايام من تقديم كل طلب.