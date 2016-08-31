16.64 مليار دولار إجمالي المساعدات الخارجـيـة للأردن خـلال 10 سنــوات

الاهالي – كشف تقرير لوزارة التخطيط والتعاون الدولي صدر امس ان حجم المساعدات الخارجية من «منح وقروض ميسرة» والملتزم بها من مختلف الدول والجهات المانحة والتمويلية والتي تم الالتزام بها وتم توقيع اتفاقياتها من خلال وزارة التخطيط خلال فترة الاعوام «2005 – 2015» بلغت ما مجموعه نحو 16.646 مليار دولار، حيث بلغت قيمة المنح الملتزم بها خلال تلك الفترة ما مجموعه نحو11.267 مليار دولار، فيما بلغت قيمة القروض الميسرة المتعاقد عليها نحو 5.38 مليار دولار. واشار التقرير الى ان إجمالي قيمة المساعدات الخارجية الملتزم بها للاردن خلال العام 2015 من «منح وقروض ميسرة» من مختلف الدول والجهات المانحة والتمويلية والتي تم توقيع اتفاقياتها من خلال وزارة التخطيط خلال العام 2015 ما مجموعه نحو

2.668 مليار دولار، حيث بلغت قيمة المنح الملتزم بها ما مجموعه نحو 1.384 مليار دولار منها منح موجهة لدعم الموازنة العامة حيث بلغت قيمتها حوالي 374,35 مليون دولار ومنح اخرى موجهة لدعم اولويات ومشاريع تنموية بقيمة بلغت حوالي 1010,83 مليون دولار.

و بلغت القروض الميسرة المتعاقد عليها ما مجموعه نحو 1283,39 مليون دولار منها قروض ميسرة موجهة لدعم الموازنة العامة بقيمة بلغت حوالي 613,4 مليون دولار، وقروض ميسرة وموجهة لدعم اولويات ومشاريع تنموية بقيمة بلغت حوالي 544,29 مليون دولار وقروض ميسرة اخرى لدعم مشاريع تنموية بكفالة الحكومة بقيمة بلغت حوالي 125,7 مليون دولار .

وبحسب التقرير يتم صرف قيمة المساعدات الخارجية التي تم التوقيع على اتفاقياتها بشقيها «المنح، والقروض الميسرة» لتمويل الاولويات الوطنية والمشاريع التنموية وفقاً للمدة الزمنية التي يتطلبها تنفيذ البرنامج/ المشروع، وغالباً تتراوح فترات تنفيذ هذه المشاريع ما بين 2 – 5 سنوات، باستثناء تلك الموجهة للدعم المباشر للموازنة العامة، كما يتم السحب من هذه المنح والمساعدات وفقاً للتدفقات النقدية الملتزم بها حسب الاتفاقيات الموقعة مع الجهة المانحة من حيث القيمة والتوقيت والمتطلبات اللازمة لاستحقاق دفعات التمويل وحسب تقدم سير العمل في البرامج والمشاريع.