استثناء “المصفاة” من مواصفة الديزل الجديدة

الاهالي – كشف الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول، المهندس عبدالكريم العلاوين، أن الشركة حصلت على استثناء فيما يخص مواصفة الديزل بموجب الاتفاق المبرم مع الحكومة إلى حين الانتهاء من مشروع التوسعة الرابع.

وفي الوقت ذاته، قال المدير العام للشركة الأردنية الحديثة لخدمات الزيوت والمحروقات “المناصير”، ياسر المناصير، إن المواصفة الجديدة ستدخل حيز النفاذ على مستوردات الشركات التسويقية، اعتبارا من شهر تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، مبينا أن مستوردات الشركات الثلاث من هذه المادة حتى الآن هي بموجب المواصفة السابقة والتي تتضمن نسب كبريت مقبولة.

وتستورد الشركات الثلاث حاليا بالتساوي فيما بينها، ما يقارب 48 ألف طن ديزل شهريا، مباشرة من السوق العالمية.

أما بعد ذلك، فإن مستوردات الديزل ستكون وفقا للمواصفة الجديدة التي أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس دخولها حيز النفاذ، مشيرا إلى أن الشركات الثلاث (توتال وجوبترول، إضافة إلى المناصير) ستستمر في الاستيراد مجتمعة نظرا لأن الكميات المستوردة قليلة مقارنة بالكلف التي تترتب على عملية الاستيراد.

أما في حال فتح باب استيراد كامل اصناف المشتقات امام هذه الشركات من الاسواق العالمية فإنه سيكون من المجدي لكل شركة ان تستورد احتياجاتها كل على حدة، وفقا للمناصير.

من جهة أخرى، أوضح العلاوين أن المعدل اليومي لإنتاج الديزل في المصفاة الشهر الماضي بلغ نحو 2415 طنا؛ حيث بلغ حجم إنتاجها من مادة الديزل في ذلك الشهر نحو 74859 طنا، فيما بلغت مبيعات الشركة من هذه المادة خلال نفس الشهر 75453 طنا، وبمعدل 2415 طنا يوميا، قيمتها الإجمالية نحو 30 مليون دينار.

وقدر الخبير في شؤون القطاع النفطي، فهد الفايز، أن نسبة الديزل المنتج من قبل مصفاة البترول لا تقل عن 50 % إلى 55 % من حاجة السوق المحلية في مثل هذا الوقت من العام الذي يراوح فيه معدل الطلب اليومي ما بين 3700 طن إلى 4200 طن، بينما تزيد هذه الطلبات بفصل الشتاء لتتجاوز نحو 7 آلاف طن يوميا.

وأضاف الفايز أن تطبيق مواصفة جديدة للديزل والتي لن تطبق بالكامل في السوق المحلية قبل الانتهاء من مشروع التوسعة، سينعكس على سعر المنتج لأن تكلفته ستكون اعلى.

وأنتجت مصفاة البترول منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي نحو 493.2 ألف طن ديزل شكلت نحو 30 % من كامل حجم النفط الخام المكرر فيها في هذه الفترة.

وبلغت قيمة مبيعات الشركة من هذه المادة خلال الفترة المذكورة، وفقا للرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول، نحو 305 ملايين دينار مقابل بيع نحو 944.7 الف طن، بينما كان إجمالي انتاج الشركة من هذه المادة خلال العام الماضي كاملا نحو 1.58 مليون طن وبحجم مبيعات بلغ نحو 2.2 مليون دينار.

وعلى صعيد مشروع التوسعة الرابع للمصفاة فإن الشركة، وفقا للعلاوين، تمضي في هذا الخصوص على قدم وساق، حيث يقوم فريق من الشركة بتقييم عروض التراخيص والتصاميم الأساسية التي قدمت من قبل مهتمين، كما يقوم المستشار المالي للشركة بإجراء الاتصالات المستمرة مع العديد من الشركات المهتمة بتنفيذ وتمويل المشروع، والذي تقدر كلفته بنحو 1.6 مليار دينار وتواصل الشركة عقد الاجتماعات مع العديد من الجهات المهتمة بتنفيذ هذا المشروع.