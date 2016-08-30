تهويد جبل الزيتون على سلم أولويات نتانياهو

الاهالي – نقلت مصادر إسرائيلية تصريحا على لسان «زئيف إلكاين»–وزير شؤون القدس – أن الاهتمام بجبل الزيتون يتربع على سلم أولويات رئيس حكومة الاحتلال بيبي نتانياهو-، بما يعني تكريس تهويد موقع الوقف الإسلامي على جبل الطور/ الزيتون، الذي يسيطر عليه الاحتلال ويحوله الى مقبرة يهودية كبيرة جدا قبالة المسجد الأقصى.

وجاءت أقوال «إلكاين» في حفل استقبال أعدّ له من قبل ما يسمى «اللجنة العالمية لحماية جبل الزيتون» في ولاية نيويورك الأمريكية بحضور القنصل الإسرائيلي «داني ديّان»، وأضاف: «بأن الحكومة الحالية رصدت ملايين الشواقل لتأمين الزوار للموقع، عبر تركيب عشرات كاميرات المراقبة، وتكثيف الوجود الشرطي، فيما أعدت خطة خماسية حتى عام 2020 لتكثيف المشاريع في الجبل/المقبرة».

وشكر إلكاين «اللجنة العالمية لحماية جبل الزيتون»، على جهودها المتواصلة لدعم قضية جبل الزيتون، علماً أن هذه اللجنة شكلت قبل خمس سنين ونجحت بالضغط والتأثير على الحكومة الإسرائيلية وجمعيات استيطانية احتلالية بتكريس وتعميق التهويد على أرض الوقف الإسلامي على جبل الطور، حيث تم خلالها تركيب نحو 142 كاميرا رصد ومراقبة، وبناء نحو 20 الف قبر وهمي يهودي، تحت مسمى ترميم القبور المهدومة، بناء أرصفة وجدار داخلية وخارجية.

في الاثناء قال المركز الإعلامي لشؤون القدس والأقصى امس إن أذرع الاحتلال الإسرائيلي نشطت في الآونة الأخيرة في فعالياتها لتهويد مغارة الكتان التاريخية، الواقعة يسار باب العامود بالنسبة لزوار البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وذلك بالتركيز على تنظيم الحفلات الموسيقية الليلية لأشهر الفنانين الإسرائيليين.

وقال المركز» أن عدة أذرع للاحتلال الإسرائيلي في القدس ومنها: «الشركة لتطوير القدس» و»الشركة لتطوير شرقي القدس»، بالتعاون مع بلدية الاحتلال في القدس، ووزارة السياحة الإسرائيلية، لجأت في الأشهر الأخيرة إلى تنظيم حفلات موسيقية شهرية، في نهايات الأسبوع، وتشجيع المشاركة عبر حملات إعلامية وإعلانية، وتخفيضات في أسعار بطاقات الدخول، وتوفير خط حافلات مجاني داخلي ( في القدس)، يصل ما بين المحطة المركزية وموقف خاص قريب من المغارة.

ومغارة الكتان، مغارة طبيعية وتجويف صخري، مساحتها اليوم نحو 9000 متر مربع ( تسعة دونمات)، تمتد في عمق الأرض بطول نحو 300 تحت بيوت القدس القديمة، بين بابي العامود والساهرة، وعرض يصل أحيانا إلى 100 متر، وارتفاع يصل أحيانا إلى 15 مترا، عرفت في العهود الكنعانية العربية، لكنها اشتهرت في العهود الإسلامية كأحد المواقع التي تم استعمالها كمحجر كبير، لاستخراج الحجارة العملاقة واستعمالها في العمران العربي والإسلامي، ومن أشهره بناء سور القدس العظيم في عهد الدولة العثمانية/ عهد سليمان القانوني، ولذلك هناك من يسميها بمغارة سليمان.

الى ذلك اتسعت رقعة التشققات في منشآت حي وادي حلوة ببلدة سلوان في الأيام الأخيرة، بسبب الحفريات والانفاق التي تعكف الحركات الاستيطانية الدينية على حفرها اسفل الحي وباتجاه البلدة القديمة والمسجد الاقصى المبارك.

وقال مركز معلومات وادي حلوة- سلوان،جنوب المسجد الاقصى أن تشققات واسعة وتصدعات وانهيارات ظهرت في مناطق جديدة في منشآت الحي، إضافة إلى اتساع التشققات القديمة، ويتزامن ذلك مع ازدياد إخراج الأتربة بكميات كبيرة ناتجة من الحفريات أسفل الحي في الانفاق التي تقوم بها جمعية العاد الاستيطانية.