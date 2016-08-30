الاحتلال يهدم 8 منشآت غرب القدس

الاهالي – هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، صباح أمس ثماني منشآت من الصفيح في منطقة مجمع المغازي- الخضيرات غرب مدينة القدس المحتلة، حيث تأوي هذه المساكن ما يقارب 28 مواطناً، منهم 18 لم يتجاوزوا سن الـ 16 عاما. وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيان لها ان قوات الاحتلال هدمت المنشات الثماني، بعضها مخصص للسكن، لاغراض احتلالية واستيطانية توسعية. وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، الاحتلال الاسرائيلي يصعد من عمليات الهدم في التجمعات البدوية الواقعة شرق القدس المحتلة، وفي كل مواقع التجمعات البدوية، في محاولة منها لتنفيذ مشروعها الاستيطاني المسمى «E1». واعتقلت قوات الاحتلال فجر أمس 19 فلسطينيا من انحاء متفرقة من مدينة القدس المحتلة والضفة الغربية. وقال نادي الاسير الفلسطيني في بيان له ان قوات الاحتلال اقتحمت مدن نابلس وجنين ورام الله والخليل واحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة وسط اطلاق كثيف للنيران واعتقلت المواطنين الـ 19 بحجة انهم مطلوبون. كما اعتقلت قوات الاحتلال أمس صيادين فلسطينيين قبالة شاطئ شمال غزة. وقالت مصادر فلسطينية ان قوات الاحتلال حاصرت وسط اطلاق نار كثيف قارب صيد قبالة شاطئ شمال غزة وقامت باعتقال صياد ونجله واقتادتهما إلى جهة مجهولة. وثبتت محكمة الإحتلال العسكرية في «عوفر» أوامر الإعتقال الإداري الصادرة بحق ثمانية أسرى. وأوضح نادي الأسير أمس أن الاحتلال ثبت لمدة ستة أشهر الأوامر الإدارية الصادرة بحق الأسرى: عمار ابراهيم حمور، حذيفة صبحي جبارين، يوسف عبد العزيز البطران، حازم غالب نيروخ ومحمد حسين أبو عيدة. فيما ثبت الإعتقال الإداري لأربعة أشهر بحق الأسرى: محمد يوسف عوض، علاء سالم رجبي ويوسف عيسى اعمر. في سياق آخر، دعت منظمة العفو الدولية اسرائيل أمس الى منح فلسطيني يعمل في منظمة خيرية دولية كبرى، «محاكمة عادلة ومفتوحة» بعد مزاعم عن تعذيبه في الحجز. وقالت المنظمة في بيان ان محمد الحلبي مدير فرع منظمة «وورلد فيجن» المسيحية الاميركية الدولية في غزة، «منع في البداية من الوصول الى محام وعندما سمح لها في نهاية المطاف برؤيته، زعم انه تعرض لمعاملة سيئة في الحجز». وفي الرابع من اب، اتهمت السلطات الاسرائيلية محمد الحلبي الموقوف منذ منتصف حزيران بتحويل مساعدات نقدية وعينية بملايين الدولارات خلال السنوات الاخيرة الى حركة حماس وذراعها العسكرية في قطاع غزة. ودعت المنظمة في بيان السلطات الاسرائيلية الى ان « تحقق فورا في مزاعم تعرض محمد الحلبي لسوء المعاملة في الحجز وان كان قد اضطر الى الاعتراف بالاكراه». وقال البيان ان «اي دليل تم الحصول عليه بواسطة التعذيب او غيره من ضروب المعاملة القاسية او اللانسانية او المهينة يجب ان يستثنى من الاجراءات». واضاف البيان «عدم اجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة قد يجعل المحاكمة غير عادلة». وشككت منظمة «وورلد فيجن» في اتهامات اسرائيل للحلبي بتحويل ملايين الدولارات، مشيرة ان الارقام لا تتطابق مع الواقع. ورات منظمة العفو الدولية ان «ادعاء سرقة الاموال المخصصة للمساعدة في تخفيف الازمة الانسانية في غزة امر خطير للغاية» مؤكدة ان هذا «يجعل من الملح ضمان حقوق محمد الحلبي واحترامها بشكل كامل وان تكون محاكمته عادلة وشفافة». ونفت حماس الاتهامات الاسرائيلية قائلة انها «تأتي في سياق مخطط اسرائيلي لتشديد الخناق والحصار على قطاع غزة».(وكالات).