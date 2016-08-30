افتتاح شوارع الحزمة الثانية لـ‘‘الباص السريع‘‘عشية الانتخابات

الاهالي – رجح مصدر في أمانة عمان الكبرى افتتاح الشوارع الرئيسية المنفذة ضمن الحزمة الثانية من مشروع الباص السريع أمام حركة المرور في التاسع عشر من الشهر المقبل، عشية الانتخابات النيابية التي ستجرى في اليوم التالي.

وفيما قال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ”الغد” أمس، إن “العطاء في مراحله النهائية”.

وتشتمل “الحزمة الثانية” على إنشاء طريق للباص السريع، يمتد من شارع محمد علي جناح، مع تقاطع شارع الأميرة بسمة، فشارع الأميرة بسمة، وشارع الأمير علي بن الحسين، حتى التقائه بشارع علي بن أبي طالب، وبطول 4 كم تقريبا.

كما يشتمل على إنشاء طريق (brt) مع أرصفته، والأرصفة الخارجية لطريق السيارات، وغير ذلك من أعمال إنارة ومجاري تصريف أمطار.

وكان العطاء أحيل على شركة محلية بقيمة ثمانية ملايين و147 ألف دينار.