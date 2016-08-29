مستوطنون يقتحمون الأقصى واعتقالات في القدس والضفة

الاهالي – اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية خاصة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفق ما أكد المركز الإعلامي المختص بشؤون القدس والمسجد الأقصى “كيوبرس”.

وفي سياق الاعتقالات اليومية، ذكرت مصادر صحافية أنّ قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم الاثنين والليلة الماضية، عدة شبان فلسطينيين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.

داهمت قوات الاحتلال منزلاً في حي رأس العامود شرق القدس المحتلة، واعتقلت شاباً ثم اقتادته إلى جهة مجهولة، وسبق ذلك اعتقال شابٍ من بلدة بيت عوا غربي الخليل جنوبي الضفة الغربية يوم أمس، عقب استدعائه للمقابلة.

كما أوقفت ثلاثة شبان من بلدة بورين جنوبي نابلس شمال الضفة الغربية، بينما كانت قد اعتقلت الليلة الماضية، أربعة شبان من جنين شمالي الضفة، أثناء مرورهم عن حاجز عسكري إسرائيلي قرب مدينة رام الله وسط الضفة، إضافة لاعتقال شابين من مخيم جنين غربي جنين، عقب اقتحامها المخيم فجر اليوم، واندلاع مواجهات فيه، من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.