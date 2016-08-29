جنازة رمزية برام الله تطالب الاحتلال تسليم جثامين الشهداء المحتجزين

نظم ناشطون وحقوقيون وأهالي شهداء فلسطينيين، يوم السبت، جنازة رمزية لأبنائهم المحتجزة جثامينهم لدى إسرائيل، في مدينة رام الله مطالبين باسترداد جثامينهم ودفنها.

وانطلقت الجنازة الرمزية من أمام ضريح الرئيس الخالد ياسر عرفات بمقر المقاطعة (الرئاسة)، وصولاً لوسط المدينة، بدعوة من “الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين” (غير حكومية)، إحياءً لليوم الوطني لشهداء مقابر الأرقام.

وحمل المشاركون نعوشاً رمزية وصوراً للشهداء الذين تحتجزهم إسرائيل في الثلاجات، ومقابر الأرقام، ورددوا الهتافات التي تطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتفعيل قضيتهم والإفراج عن هذه الجثامين لتتمكن عائلاتهم من دفنهم.