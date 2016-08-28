بدء تنفيذ التعرفة الجديدة لرسوم نقل ملكية المركبات

الاهالي – بدأت إدارة ترخيص السواقين والمركبات اليوم السبت استيفاء الرسوم الجديدة لنقل ملكية المركبات الخصوصي.

وكان وزير المالية عمر ملحس ، اكد في تصريحات لـ الراي قبل ايام أن لا رجعة عن قرار الحكومة تعديل رسوم نقل ملكية المركبات، وتخفيض نسب الاستهلاك للسيارات المستعملة، موضحا أن القرار تم اتخاذه بناء على اتفاق مع صندوق النقد الدولي والتزام الاردن بتنفيذ بنوده ضمن برنامج الاصلاح المالي والهيكلي 2016-2020 ، مشيرا الى ان تراجع الحكومة عن تنفيذ هذا القرار يعني اخلالا بالاتفاقية وربما يتسبب في وقف البرنامج.

وكانت الحكومة قد أعلنت في حزيران الماضي عن جملة من القرارات الاقتصادية التي تضمنت تخفيضا لنسب الاستهلاك على السيارات المستعملة المستوردة لغايات تحديد قيمة الضرائب والرسوم من أجل وضع الاستهلاك المحلي.

وتضمن قرار الحكومة بهذا الشأن تعديل رسوم نقل الملكية للسيارات المستعملة؛ لتكون خمسين دينارا للمركبات التي تصل سعة محركها 1500 سي سي، ومئة دينار للمركبات ذات سعة المحرك 1500 -2000 سي سي، و400 دينار للمحركات بين 2000 -3000 سي سي و500 دينار للمحركات 3000 -4000 سي سي، و600 دينار لما فوق ذلك.