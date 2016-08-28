إطلاق صواريخ على مطار دياربكر جنوب شرق تركيا

الاهالي – سقطت صواريخ، مساء السبت، على مطار دياربكر جنوب شرق تركيا، من دون أن تسفر عن وقوع ضحايا، بحسب ما أعلن حاكم المحافظة حسين اكسوي، اليوم الأحد، مشيراً بالاتهام إلى حزب “العمال الكردستاني”.

ونقلت وكالة “فرانس برس”، بيان الحاكم، الذي لفت فيه إلى أن “عملية واسعة النطاق”، بدأت للقبض على المهاجمين.

وكانت وكالة “دوغان” للأنباء، قد أفادت في وقتٍ سابقٍ، بأن ناشطين أكراداً أطلقوا أربعة صواريخ على مطار دياربكر من دون سقوط ضحايا.

وسقطت الصواريخ في منطقة خالية على مقربة من مركز مراقبة للشرطة في المطار، ما تسبب بانفجارات سمع دويها في المدينة، وأسفرت عن تحطم زجاج بعض النوافذ.

وأشارت الوكالة، إلى أن الشرطة توجهت إلى المكان، لكن لم ترد تقارير عن أي قتلى أو جرحى.

كما ذكرت وكالة “دوغان” أن الهجوم نفذه حزب “العمال الكردستاني” الذي يشن تمرداً ضد الحكومة التركية منذ ثلاثة عقود.

ولفتت تقارير صحافية إلى أنه تم إغلاق الطريق المؤدية إلى المطار وعلقت الرحلات بعيد الهجوم.

ووقع الهجوم غداة عملية انتحارية نفذها حزب “العمال الكردستاني” بسيارة مفخخة، وأسفرت عن مقتل 11 شرطياً في مدينة جيزري (جنوب شرق) قرب الحدود مع سورية.

ويعيش جنوب شرق تركيا على وتيرة المعارك اليومية بين قوات الأمن التركية والمتمردين الأكراد، منذ تجددت في الصيف الماضي المعارك التي أسفرت عن 40 ألف قتيل منذ 1984.