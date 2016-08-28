مستوطنون يقتحمون الأقصى واعتقالات في الضفة

الاهالي – اقتحمت مجموعة متطرفة من المستوطنين٬ صباح اليوم الأحد٬ باحات المسجد الأقصى المبارك٬ وتجولت فيها تحت حراسة وحماية جيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلي٬ ووسط محاولات المصلين والمرابطين فيه التصدي لهم بصيحات وهتافات التكبير.

كذلك، اعتقلت قوات الاحتلال، في الضفة الغربية المحتلة، الشاب عنان صلاح بعد مداهمة منزله وتفتيشه بمنطقة أم ركبة ببلدة الخضر جنوبي مدينة بيت لحم٬ إضافة إلى الشاب عبد الرازق بداونة من مخيم عايدة للاجئين الفلسطينيين شمالي المدينة.

وفي مدينة نابلس، شمالي الضفة، أُوقف الشاب عيسى حشاش وهو من مخيم بلاطة شرقي المدنية ليلة أمس السبت على حاجز عسكري مفاجئ٬ بينما اعتُقل اثنان آخران على حاجز عسكري عند مدخل قرية دير أبو ضعيف شرقي مدينة جنين٬ بعد مصادرة مركبتهما٬ بزعم العثور على بندقية صيد فيها.

كذلك، اعتُقل على حاجز عسكري عند مدخل قرية كفر قود غربي المدينة٬ أربعة شبان بعد احتجازهم لعدة ساعات، ومصادرة مركبتهم التي كانوا يستقلونها.

وكانت قوات الاحتلال، داهمت قرى وبلدات بالضفة، واقتحمت عددا من المنازل٬ وشرعت بتفتيشها٬ في الوقت الذي نصبت فيه الحواجز العسكرية على مداخلها عرقلت خلالها حركة تنقل الفلسطينيين بمركباتهم.