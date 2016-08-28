إضراب عمالي في مصنع القمة للألبسة

الاهالي – بدأ العاملون والعاملات من الجنسيتين الهندية والبنغالية في مصنع القمة لخياطة الألبسة في مدينة الحسن الصناعية باربد إضراباً عن العمل منذ صباح اليوم احتجاجاً على عدم التزام الشركة بمعايير العمل.

ويطالب العاملون بالمصنع بمعاملتهم معاملة انسانية كونهم يتعرضون الى شتى أنواع الاهانات والصراخ والشتم من قبل ادارة المصنع.

كما يطالب العاملون بايقاف الاقتطاعات من رواتبهم التي تقوم بها ادارة المصنع سواء بسبب التأخر عن العمل أو المرض أو بسبب ارتكاب الأخطاء أثناء العمل. كما يتم توجيه انذارات للعاملين دون ابداء الاسباب.

هذا بالاضافة الى التأخر في دفع الرواتب إلى أكثر من 10 أيام. كما يطالب العاملون بتحسين ظروف السكن السيئة.

وأضاف العاملون في المصنع أن بعض العاملات يتعرضن الى مضايقات بسبب تقدمهن بشكوى على صاحب العمل بسبب اعتدائه عليهن بالضرب في محاولة للضغط عليهن لسحب الشكوى.